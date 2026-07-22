港人北海道自駕遊車禍 釀1死5傷 53歲港婦亡

再有港人在海外發生嚴重自駕遊交通意外。一個香港家庭前日在日本北海道富良野市自駕遊期間，與另一輛私家車迎頭相撞，港人四口家庭1死3傷，包括一名53歲女子，另車兩日本男女亦受傷。連同這宗意外，最近6日內已發生最少3宗涉及港人的嚴重自駕遊意外，有專家提醒港人在外地自駕遊時勿掉以輕心，須小心駕駛和遵守當地交通規則。

日本傳媒報道，一輛由港人租用的私家車前日下午3時許，在富良野市學田三區的38號國道，突然逆線與對面線的另一輛私家車迎頭相撞。當地警方指，涉事港人租用私家車載有一家四口，車上53歲林姓(音譯)女子送院搶救後證實不治，同車52歲男司機及後座兩名十多歲女兒同告受傷，捱撞私家車上的20餘歲日本男女則分別重傷和輕傷。

中國駐日本大使館昨表示，日本近日接連發生涉及中國公民的嚴重交通事故，提醒在日中國公民應提高防範意識，注意交通安全。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培受訪時表示，日本與香港同屬右軚，是導致港人容易掉以輕心的原因，加上點對點車程普遍動輒最少一小時，駕駛者易感疲勞，並提到外地路面較闊落、不易塞車，或令駕駛者有一種「大地任我行」的心態。他相信大家自駕遊「都係求開心」，呼籲港人要小心駕駛、遵守當地交通規則和避免分心等。