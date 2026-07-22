am專題｜200呎單位塞爆雜物寸步難行 義工隊助81歲婆婆清屋 告別囤積

香港地少人多，居住環境狹小，囤積症問題屢見不鮮。居於紅磡逾40年的81歲刁婆婆，家中雜物曾堆積至直逼天花板，幸在社工的介入與勸導下，聯絡慈善團隊派出15名義工，用了約6小時終於清走屋內大部分雜物，拾回應有的「生活空間」。時隔兩個多月團隊登門回訪，慶幸婆婆家依然整潔，未見故態復萌。團隊透露，清理服務推出至今，已有逾80名長者受助。 記者：關淑婷 攝影：鍾式明

刁婆婆

81歲刁婆婆居住一個約200呎單位逾40年，數十年日積月累的囤積，無數紙袋、報紙、裝有衣服與電器的膠袋堆疊至天花板。全屋幾乎被雜物「淹沒」，僅剩下一條勉强能側身通過的窄道，以及半張勉強供她睡覺的床位。對於要與雜物同眠共活，婆婆稱屋內除自己的衣物，還保留了不少屬親人的遺物，「很多東西都是他(親人)的，好像錄影帶、CD、VCD等，他生前亦很喜歡看報紙，囤積了一大堆放在露台」。親人離世後，刁婆婆開始獨居生活，加上手部曾受傷，面對滿屋雜物，即使有心清理也無能為力。幸得社工的介入，終讓婆婆下定決心解決居住環境問題，社工隨即聯繫慈善團隊「點滴是生命」入屋協助。

義工Amelie

婆婆貼「要」字標籤保留物件 「其實我們最擔心是她的安全，雜物可能會阻礙她」，該慈善組織的董事Ricky坦言。他接獲社工轉介並進行家訪評估後，發現情況極為迫切，主要擔心屋內環境容易導致婆婆受傷，於是團隊隨即安排「執屋」行動。 團隊於4月底出動15名義工幫婆婆「執屋」，甚至動用一輛環保斗運走大量舊物及垃圾。參與行動的義工Amelie直言，首次面對屋內有這麼多雜物令她極為難忘，「我們見到時以為不多，但收拾出來後才發現如此大量。」她又指，每扔一件物件前，義工都會先徵詢刁婆婆的意見；婆婆亦相當配合，提前在想保留的物件貼上「要」字標籤。經過約6小時的清理，終於清走屋內大部分雜物。Ricky亦欣慰地說，「婆婆已經好好地處理未來，起碼不會再囤積一些垃圾，不致令到她無法走動。」

家居重見天日 重拾未來期盼 昔日漆黑一片、雜物堆積如山的單位，如今終於重見天日。時隔兩個多月後，義工團隊再次登門探訪，看到屋內依然井井有條，婆婆感謝一眾義工隊的幫助，令到家中回復整齊，環境改善後不但空氣流通，心情也開朗了許多。她開始在露台栽種植物，對未來的家居布置亦充滿期盼，「希望油牆、鋪地板，還想換了張床，因為潮濕，床邊已發黑」。

推長者家居清潔 助82戶執屋 像刁婆婆這類型的個案只屬冰山一角。「點滴是生命」自2021年起，推出長者家居清潔服務，主要透過社工轉介個案，至今已有82戶長者受助。Ricky指出，許多長者覺得舊物仍有價值，又或是不捨得扔棄。團隊行動目的是必須替長者收拾房子，至少有空間讓他們安睡。 一眾義工平日各有正職，假日便化身成為「清潔工」幫長者執屋，過程中亦遇到不少難忘經歷。義工Adam分享指，曾處理一間同樣200多呎的單位，惟垃圾、報紙塞滿至天花板，「我要爬上最頂端，由頂部開始清垃圾，足足花了一整天才看見地板」。

Adam分析指，較多獨居長者有囤積的問題，往往源於內心缺乏安全感，例如一個充電寶仍不足夠，要有兩至三個才安心；另一個原因是他們覺得撿回來的東西仍有價值，想著可以維修或贈送予別人，結果愈積愈多。他強調，清潔家居只是幫助長者走出困局的第一步，而心靈上的「結」仍須由社工與其他團體協助，才能真正解開。