北海道五日兩宗交通意外　李耀培提醒自駕遊司機了解駕駛時間及交通標誌

日本北海道富良野近日發生兩宗涉及港人的交通意外，其中一宗有一名香港女子死亡。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培表示，近年港人在日本自駕遊十分流行，提醒司機開車前必需做好準備功夫，例如駕駛路段需時多久、有沒有高速公路、路途中有沒有休息點等。

李耀培今早(22日)在港台節目表示，雖然在日本駕駛與香港有很多相似地方，例如同樣是右軚、左上右落等，但亦有不同之處，例如在日本自駕遊一般路程較遠，多數涉及一至兩小時或以上，而香港的駕駛者很多都較為心急，亦未必熟悉當地路面情況，加上如果駕駛時只專注留意導航，會較容易分心。他特別提醒香港人到日本自駕遊，要了解當地的交通標誌，例如用日文或是中文字的「一時停止」，意思是必須停車，不是在港的「要停車，但如果沒有車就可以過」，特別要留意單程路、不准駛入的道路，以及必需停車的道路。