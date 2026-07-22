33歲中大畢業生工作10年裸辭 轉做步兵日賺500蚊先敢下線

一名33歲香港中文大學畢業生，工作10年後選擇裸辭，轉投外賣平台Keeta成為「步兵」。他在社交平台發文分享心路歷程，引來大量網民熱烈討論就業市場持續嚴峻問題，又讚樓主能屈能伸，「咪當過渡期考驗」。

樓主於社交平台Threads開設匿名分身帳號披露自身經歷，現年33歲的他在帖文中自嘲「假假地都係中大畢業」，惟投入職場進入了「無前途既行業」，任職10年後最終身心俱疲，「之前份工真係好toxic」、「終於頂唔順裸辭」，他以為儲落積蓄可以休息數個月，但「原來無收入既感覺好恐怖」、「發現世界已無我容身之處」，休息了數日「忍唔住」轉投外賣平台工作，「每日就係做步兵行到腳抽筋，每日賺到500蚊先敢下線，盡量唔想動用到積蓄」，他坦言好辛苦及對未來迷惘，「自問自己係好努力既人，唔知自己點解會去到呢一步，然後自己究竟想做咩，自己都唔知」。他上載了一張手機截圖，截圖顯示，時間已是晚上11點21分，他當天完成了21張訂單，收入為$521.26，剛達到給自己設定的「下線」目標。

「唔知自己點解會去到呢一步」 他及後又於「步兵日記」發文，稱即使大雨亦會工作，「由頭濕到落腳，KeeTa部機響個不停，每次落雨都係爆單，但一對手一對腳無得分身，爆單唔代表賺得更多，一隻手擔遮一隻手拎兩袋外賣，狼狽過平時」。他又說因遲到三分鐘，而被扣走三元準時獎勵，令他感慨不已，「三蚊買唔到一罐可樂，但買到我的尊嚴，低嘆一聲繼續跑下一單」。樓主最新帖文又指，「晚市無單咁滯，三個鐘先得4張單」，只有133元收入，「唔夠收入就唔捨得食好啲，KFC窮人恩物39蚊雙扒餐救了我」。

網民讚能屈能伸 「咪當過渡期考驗」 不少網民對樓主處境感共鳴，紛留言鼓勵，不需背負過重學歷包袱，「我都係八大出黎，兼職送過外賣，全職揸過uber同的士。我覺得無問題，搵食啫」、「有手有腳，唔失禮喎」、「無問題呀，個市差，好多人都係咁」、「其實有乜好自卑？ 你呢段時間咪當一個考驗，以後回顧番時就會更加珍惜所擁有人同事」，「人有三衰六旺，宜家學歷爆棚嘅年代，試吓放低呢個包袱啦」、「我都係三大商科做緊外賣，有時見到同區有大學同學都做緊」、「做外賣唔可恥，依靠自己努力，我都係大學生，能屈能伸，我都做過外賣仔，樓主加油，呢個只係過渡期」、「每個人嘅人生都唔同，唔好同人比較，做好自己相信自己」、「大丈夫能屈能伸呀，你唔係乜都唔做係屋企自怨自艾已經唔錯」。