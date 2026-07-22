熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jul-22 15:15
更新：2026-Jul-22 15:15

謝賢離世︱低調「院出」火化不設靈 30分鐘完成告別 只適用一類病人(附院出服務醫院名單)

分享：
謝賢離世︱低調「院出」火化不設靈 30分鐘完成告別 只適用一類病人(附院出服務醫院名單)

謝賢離世︱低調「院出」火化不設靈 30分鐘完成告別 只適用一類病人(附院出服務醫院名單)

adblk4

【謝賢離世／院出／醫院出殯／院出申請流程】香港影壇傳奇人物「四哥」謝賢，於本月16日因肺炎離世，享年89歲。為遵照四哥低調處理身後事的遺願，他已在星期日（20日）早上以本名「謝家鈺」於粉嶺和合石火葬場低調進行火葬儀式，其家人決定以「院出」形式辦理，即遺體不經傳統殯儀館設靈，直接在醫院殮房或告別室完成簡單儀式後隨即出殯，不舉辦公眾致祭。前妻狄波拉、子女謝霆鋒、謝婷婷當日早上現身和合石火葬場，為四哥處理身後事。由離世到火化僅短短幾日，家人讓四哥靜靜地走到最後一程，亦引起公眾關注「院出」這種喪葬方式。到底「院出」是甚麼？申請流程、注意事項及收費如何？

adblk5

大部份醫院均有提供「院出」服務，但一般只適用於在該醫院離世的病人。(瑪麗醫院、食物環境衞生署「身後事安排專題網站」) 大部份醫院均有提供「院出」服務，但一般只適用於在該醫院離世的病人。(東區尤德夫人那打素醫院、食物環境衞生署「身後事安排專題網站」) 大部份醫院均有提供「院出」服務，但一般只適用於在該醫院離世的病人。(威爾斯親王醫院、食物環境衞生署「身後事安排專題網站」) 謝賢、狄波拉與一對子女謝霆鋒和謝婷婷。 四哥謝賢於7月16日因肺炎病逝 ，其身後事已低調完成。 謝賢曾為TVB旅遊節目《向世界出發3》𣈱談生死觀。 謝賢在《千王之王》飾演羅四海。 7 KakaoTalk 20260720 233806834 螢幕截圖 2026 07 20 下午11.25.14 謝賢和蕭芳芳。(作者提供) 謝賢和甄珍。(作者提供) 謝賢和嘉玲。(作者提供) 謝賢說，是孩子改變了他。(作者提供) 謝賢離世享年89歲 謝霆鋒發文悼父親：不用哭，他會覺得那樣不夠瀟灑 Images (1) IMG 9078

根據食物環境衞生署「身後事安排專題網站」介紹，近年不少市民希望喪儀從簡，選擇俗稱「院出」的形式送別先人，「院出」是指委託殮葬商在醫院或公眾殮房領取遺體後，直接出殯而不往殯儀館設靈。親友在相關場所的告別室舉行簡單送別儀式後，再將遺體送往火葬場或墳場進行火葬或土葬，要注意的是大部份醫院均有提供「院出」服務，但一般只適用於在該醫院離世的病人。與傳統殯儀館設靈相比，「院出」流程更短、儀式更簡約、費用較低，適合希望減少繁文縟節或低調出殯的家庭。

adblk6

至於注意使用醫院專用房間或告別室的事項，家屬可作簡單佈置，如擺放鮮花、照片和輓聯，可進行約30分鐘簡短告別儀式（需先與醫院確認時間），惟不可燃點香燭冥鏹，只能使用室外化寶設施，少數醫院不設化寶設施。

謝賢離世｜本港提供院出服務醫院名單

港島

東區尤德夫人那打素醫院  2595 6224

律敦治及鄧肇堅醫院   2291 1030

葛量洪醫院    2518 2202

瑪麗醫院    2255 3678

東華三院馮堯敬醫院    2855 6111

東華醫院    2589 8297

九龍

香港佛教醫院    2339 6127

伊利沙伯醫院    3506 8434

廣華醫院    3517 6194

聖母醫院    2354 2209

adblk7

香港兒童醫院    3513 6258

九龍醫院    3129 6038

將軍澳醫院    2208 0348

基督教聯合醫院    3949 3572

明愛醫院    3408 6345

仁濟醫院    2417 8146

北大嶼山醫院    3467 7187

瑪嘉烈醫院    2990 3260

新界

雅麗氏何妙齡那打素醫院    2689 2640

北區醫院    2683 7112

威爾斯親王醫院    3505 2342

沙田醫院    3919 7509

博愛醫院    2486 8920

屯門醫院    3767 7679

天水圍醫院    3513 5077

ADVERTISEMENT

【免費暑假親子活動👨‍👩‍👧‍👦送挪亞方舟親子門券及10個遊戲代幣】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務