謝賢離世︱低調「院出」火化不設靈 30分鐘完成告別 只適用一類病人(附院出服務醫院名單)

【謝賢離世／院出／醫院出殯／院出申請流程】香港影壇傳奇人物「四哥」謝賢，於本月16日因肺炎離世，享年89歲。為遵照四哥低調處理身後事的遺願，他已在星期日（20日）早上以本名「謝家鈺」於粉嶺和合石火葬場低調進行火葬儀式，其家人決定以「院出」形式辦理，即遺體不經傳統殯儀館設靈，直接在醫院殮房或告別室完成簡單儀式後隨即出殯，不舉辦公眾致祭。前妻狄波拉、子女謝霆鋒、謝婷婷當日早上現身和合石火葬場，為四哥處理身後事。由離世到火化僅短短幾日，家人讓四哥靜靜地走到最後一程，亦引起公眾關注「院出」這種喪葬方式。到底「院出」是甚麼？申請流程、注意事項及收費如何？

根據食物環境衞生署「身後事安排專題網站」介紹，近年不少市民希望喪儀從簡，選擇俗稱「院出」的形式送別先人，「院出」是指委託殮葬商在醫院或公眾殮房領取遺體後，直接出殯而不往殯儀館設靈。親友在相關場所的告別室舉行簡單送別儀式後，再將遺體送往火葬場或墳場進行火葬或土葬，要注意的是大部份醫院均有提供「院出」服務，但一般只適用於在該醫院離世的病人。與傳統殯儀館設靈相比，「院出」流程更短、儀式更簡約、費用較低，適合希望減少繁文縟節或低調出殯的家庭。

至於注意使用醫院專用房間或告別室的事項，家屬可作簡單佈置，如擺放鮮花、照片和輓聯，可進行約30分鐘簡短告別儀式（需先與醫院確認時間），惟不可燃點香燭冥鏹，只能使用室外化寶設施，少數醫院不設化寶設施。 謝賢離世｜本港提供院出服務醫院名單 港島 東區尤德夫人那打素醫院 2595 6224 律敦治及鄧肇堅醫院 2291 1030 葛量洪醫院 2518 2202 瑪麗醫院 2255 3678 東華三院馮堯敬醫院 2855 6111 東華醫院 2589 8297 九龍 香港佛教醫院 2339 6127 伊利沙伯醫院 3506 8434 廣華醫院 3517 6194 聖母醫院 2354 2209

香港兒童醫院 3513 6258 九龍醫院 3129 6038 將軍澳醫院 2208 0348 基督教聯合醫院 3949 3572 明愛醫院 3408 6345 仁濟醫院 2417 8146 北大嶼山醫院 3467 7187 瑪嘉烈醫院 2990 3260 新界 雅麗氏何妙齡那打素醫院 2689 2640 北區醫院 2683 7112 威爾斯親王醫院 3505 2342 沙田醫院 3919 7509 博愛醫院 2486 8920 屯門醫院 3767 7679 天水圍醫院 3513 5077