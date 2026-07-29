醫健通全新「健康賦能」功能： 即時了解身體狀況 助你輕鬆養成健康習慣

我們很多時會忽略身體響起的警號，或因不良健康習慣而累積隱患，到出現大問題時才後悔莫及。想更好地管理健康？醫健通App推出全新「健康賦能」功能，是專為用戶設計的健康管理工具，目的是協助用家了解並改善自己的生活習慣。用家可以透過App 的「待辦事項」（To-do list）或選單中「健康助手」的「健康賦能」，便可看到評估提示。 用戶只需花少許時間回答幾條有關身高體重、運動、飲酒及吸煙習慣問題，系統便會將結果與你的電子健康紀錄進行整合（包括疫苗接種紀錄、大腸癌篩查計劃等），並即時提供個人化健康建議，助你及早察覺潛在風險，改善不良習慣，建立良好生活方式，更有效地管理自己的健康。

個案分享1 45歲的阿健平日大部分時間都在公司趕工，食無定時兼餐餐外賣，長期高鹽、高脂、高糖飲食，加上養成多年的吸煙習慣，平日亦沒有做運動，就算明知家族曾有高血壓及大腸癌病史，亦沒有當作一回事，平日亦只會因傷風感冒嚴重不適時，才會看醫生，根本沒有想過主動進行體檢。阿健雖然知道健康的重要性，但總是因工作繁忙而沒去關注。 「本來我亦沒有太注意，但早前有一日，一位年齡跟我差不多的同事，因為長期食無定時、冇運動，突然暈低送院，檢查後證實心血管出現問題，我才開始重視自己的情況。」因此阿健決定要多做運動，積極面對自己的健康問題，同時他亦下載了醫健通App，想更有效地管理電子健康紀錄。「當時打開手機App，看到頁面上的『待辦事項』有『健康風險評估』提示，心想填份問卷不會花太多時間，便用了幾分鐘去填。」填完問卷後，阿健更清晰了解自己的健康風險，並根據建議成為地區康健中心會員。透過地區康健中心的健康風險評估、糖尿病／高血壓篩查，以及獲取健康生活資訊，參與醫療小組活動等服務，逐步建立健康管理習慣，以實際行動預防慢性疾病。

個案分享2 已65歲的明叔剛退休不久，他一向嗜甜，由於身體長期攝取糖份超標，糖份轉化成脂肪囤積於體內導致肥胖與超重，因而經常受肌肉及關節疼痛之苦，情況更日益嚴重，讓他意識到自己的健康已亮起紅燈。「我好擔心自己遲早會出事，亦曾經嘗試節食控制體重，但效果相當有限。」明叔雖知道自己每日都要定時量度和記錄血糖，但卻經常會忘記測量，導致去覆診時經常被醫生「問到口啞啞」。 他在社區中心的朋友介紹下，下載並使用醫健通App，並完成了「健康風險評估」，評估後，系統提醒他「至少每3年篩查糖尿病一次」，亦建議他參加「慢性疾病共同治理計劃」，以便可及早透過家庭醫生跟進糖尿病問題。「我現在已將醫健通App當作電子健康日記，提醒自己每天早上花一分鐘記錄血壓和血糖，每天晚上則會查看『待辦事項』，提醒自己不會錯過覆診時間，從而更有效管理健康。

個案分享3 嘉嘉是剛大學畢業、投身職場的社會新鮮人，由於經常要OT，甚少時間休息，更沒有時間做運動。但她覺得自己年輕有本錢，認為慢性疾病與她根本「大纜扯唔埋」，所以並沒有想過去改變生活習慣。 直到早前她看到醫健通App推出全新功能「健康賦能」，好奇心驅使下做了「健康風險評估」。「評估指出我有運動不足的問題，提供衞生署的體能活動指引。同時，系統亦提供了改變飲酒習慣以減低健康風險的有用資料。」她現在養成了於搭車及午飯時打開App看健康貼士的習慣，並參考衞生署「活出健康新方向」網站的運動建議。系統更提醒她要定期進行子宮頸癌篩查，助她盡早建立預防意識，管理好自己的健康。

「健康賦能」提供多項簡單易用的功能： 即時個人化健康建議 ：用家做完問卷後，系統會即時指出潛在風險，並提供針對性的健康改善建議及推送最適合的健康資訊（如：降血壓飲食指南、辦公室簡易伸展運動、慢性病預防等）。 行動捷徑直達功能：系統提出的健康管理建議會附帶「行動捷徑」。例如用家可根據建議，直接點擊進入「記錄血壓」版面，或連結至地區康健中心了解相關計劃。 隨時翻查：評估建議會儲存於App內，可供隨時查閱。 （註：建議僅供參考，如有疑問請諮詢家庭醫生。）

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