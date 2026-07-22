機場E-sport電競體驗區登場　三日逾萬人參與　李慧詩現身體驗

香港國際機場於7月17日起，在一號客運大樓離港層(第六層) 11號登機閘口附近，設「E-sport電競體驗區」；八種運動主題電競遊戲涵蓋賽車、風帆、單車、網球、滑雪、劍擊、節拍遊戲及反應挑戰。開放時間為每天上午10時至下午5時，旨在為各年齡段離境旅客提供怡然自樂的互動體驗。

機管局署理行政總裁姚兆聰指，活動開辦3日已有逾1萬人參與，為增加旅客體驗，機場特意增設動靜皆宜的運動電競項目，務求令離境旅客擁有安閒舒適的體驗。被問及如何疏導暑假高峰期的客流量，姚兆聰稱過往半年，機場客流增長11%，機場二號客運大樓亦於5月27日開始啟用，離境大堂明顯減少擠擁。

李慧詩熱情體驗 遊戲考驗反應力

香港單車運動員李慧詩於試玩後表示很愉快，能享受室內運動電競遊戲。自己最喜歡電競劍擊及電競風帆，她認為旅客亦能「打卡」，有些遊戲看起來容易，但其實很考驗反應力，適合一家大小一同遊玩。

久坐引致血液循環差 電競運動強化身體健康

運動科學學者雷雄德指，坐飛機久坐不動會導致血液循環差，而電競體驗區能令旅客伸展身體，牽動大肌肉活動及心肺功能參與，強化老中青人群的身體。除外，雷雄德更提醒在飛機上久坐時，能側身、向前彎腰，擺動腳肢以舒緩疲勞。