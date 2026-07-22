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出版：2026-Jul-22 18:13
更新：2026-Jul-22 18:13

維持生命治療預作決定條例7.31實施　病人可預設指示拒絕搶救

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醫管局臨床倫理委員會主席謝敏華指出，前線人員擁有清晰明確的指引與完善培訓。(李朗僑攝)

醫管局臨床倫理委員會主席謝敏華指出，前線人員擁有清晰明確的指引與完善培訓。(李朗僑攝)

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政府將於下周五(31日)實施《維持生命治療的預作決定條例》，正式為預設醫療指示及心肺復甦術命令確立法定框架。醫管局於今日(22日)宣佈，條例生效起將推行「預設醫療指示標準表格」及「不作心肺復甦術法定表格」，讓成年且具精神行為能力的人士，在特定情況下預先簽署作出自主決定拒絕維持生命。局方表示，會以「慎入、易出」原則推行措施，亦透露會把預設醫療指示電子化，並會派發放置表格的黃色標準文件袋，協助救護人員分辨病人。

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醫管局舉行技術簡介會表示，《維持生命治療的預作決定條例》經約20個月準備後，將於7月31日正式生效。醫管局臨床倫理委員會主席謝敏華指出，訂立預設醫療指示須符合四大條件，包括訂立人須為具精神行為能力的成年人；須以標準表格，書面訂立清晰指令；須由訂立人簽署並顯示日期；以及須獲兩名非利益攸關的成年見證人在場簽署，其中一人必須為註冊醫生，並負責向訂立者解釋指示性質與相應後果。

醫務衞生局將於7月31日起推出「預設醫療指示標準表格」及「不作心肺復甦術法定表格」。(李朗僑攝) 管局將為簽署文件的病人提供黃色標準文件袋。(李朗僑攝)

指明先決條件

條例設有「指明先決條件」，包括須是晚期癌症等末期病、持續植物人或不可逆轉昏迷，以及末期器官衰竭或嚴重認知障礙等晚期壽命受限疾病。病人可拒絕心肺復甦術、呼吸機及人工營養等「維持生命治療」。惟拒絕基本照顧、紓緩治療，或要求安樂死的指令均屬無效。

醫務衞生局將於7月31日起推出「預設醫療指示標準表格」及「不作心肺復甦術法定表格」。醫護人員代表謝敏華強調，醫護與病人溝通並達成共識至關重要。具精神行為能力的成年人可自主訂立預設醫療指示；若其拒絕接受心肺復甦術，醫生可為其簽發有效期為一年的「不作心肺復甦術命令」。

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至於無精神行為能力的成年人，雖然其至親或指定責任人無法代為訂立指示，但醫生同樣可評估情況並簽發該命令。一旦相關指引生效，原則上不得被其他人推翻。不過，病人若有意撤銷指示，只需透過撕毀相關文件、發出書面聲明，甚至向一名成年見證人作出口頭表達，即可隨時撤銷。

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黃色標準文件袋助救護人員搶救

謝敏華指，政府早前已相應修訂《消防條例》、《死因裁判官條例》等相關法例；醫管局將為簽署文件的病人提供黃色標準文件袋，供作放置預設醫療指示或不作心肺復甦術命令表格，並建議置於安全顯眼處。此袋授權救護人員在緊急時搜索，當醫護確認文件有效且情況非意外所致，便會執行相關指示。若已簽文件的病人在院舍自然死亡，亦毋須呈報死因庭。

針對救護人員會否因搶救優先而忽略病人已簽署的文件，謝敏華指出，前線人員擁有清晰明確的指引與完善培訓，到場後會第一時間查核現場是否有相關的黃色文件袋。她強調，如果醫護或救護人員在明知病人已簽署有效且適用文件的情況下，仍然漠視指示進行心肺復甦，「佢係須承擔相應的法律責任」。

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轉換舊版「不作心肺復甦術」表格

謝敏華表示，若簽署「預設醫療指示」的病人擁有「醫健通」戶口，局方在徵得其同意後，會將表格影像上傳至平台作儲存備用；至於第二期直接透過「醫健通」電子簽訂指示的具體推行日期，目前仍在積極商討中。

此外，醫管局正為現有逾4,800名病人的舊版「不作心肺復甦術」表格進行轉換，換領為新法定表格。局方亦全面加強內部培訓，至今已有超過4.4萬名員工完成網上課程及測試合格；未來，全體醫護及非緊急救護人員更須每兩年接受一次強制培訓，確保執行相關程序時，時刻以病人自主及最佳利益為依歸。

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