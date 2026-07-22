中醫醫院推中風後與下腰痛治療 冀中西醫協作提升療效

中醫醫院去年底起分階段投入服務，並計劃在開院首年提供12個專病項目，首階段將於下周一(27日)展開，率先推出「中風後治療」及「下腰痛治療」專病治療。項目以「中醫為主」的中西醫協作，同時提供物理治療、語言治療等專職醫療服務，為病人提供全面評估及治療。市民即日起可致電或WhatsApp短訊預約，資助服務門診收費介乎250至380元，日間住院為每節450元。
「中風後治療」及「下腰痛治療」兩個專病項目，各涵蓋兩個計劃。「中風後治療專病項目」涵蓋後急性中風與中風後遺症治療，患者經中醫師與西醫共同會診後，將接受跨專業治療，包括內服中西藥、推拿、物理治療及語言治療等。「後急性中風治療」適用於中風發病後1周至60日患者，須接受連續3周、每周6節的日間住院服務；「中風後遺症治療」則適用於中風發病後60日至3年病人，須接受連續8周、每周6節門診療程。
「下腰痛治療」專病項目患者可按中西醫的診斷結果，接受功法訓練、外敷中藥、物理治療等不同治療。其中「急性下腰痛治療」適用於腰部疼痛劇烈或下肢麻木等，且發作後少於6周的病人，將接受連續4節、每節4小時日間住院服務；「亞急性及慢性下腰痛治療」適用於下腰痛持續6周或以上，少於3個月，或慢性下腰痛持續3個月或以上病人，將進行連續4周、每周3節門診服務。
療程整體收費因人而異
收費方面，資助服務門診收費介乎250至380元，日間住院為每節450元；市場導向服務門診介乎450至1,780元，日間住院每節估算由2,650至5,370元不等，惟整體的療程費用，仍須按病人實際情況而調節。
中醫醫院行政總監卞兆祥表示，中風與下腰痛均屬香港常見病症，無論急性或慢性病人都很多需求，而且臨床治療層面，患者有一些未滿足的臨床需求，因此院方透過中西醫協作模式，盼為患者帶來更好的治療效果。他透露，院方首階段已於日間病房撥出 25 張病床予專病項目，目前正持續增加人手以應對需求，餘下10個專病項目包括腫瘤治療、長期痛症等，將於今年內陸續推出。他強調，新增專病項目絕不會影響現有的醫療服務。