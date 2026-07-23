策劃罪案提供線報助還柙犯申請減刑 27歲女涉洗黑錢囚7月

廉政公署早前揭發荔枝角收押所內，一名還柙犯串謀同黨策劃兩宗自編自導的罪案，再讓另外兩名還柙人士向警方提供所謂破案線索，以換取法庭減刑。廉署介入後成功阻止案件發生，而涉案5人先後被起訴。其中最後一名被告鄭樂琳昨於區域法院被判監7個月。
27歲被告鄭樂琳早前承認一項「洗黑錢」罪，暫委法官李志豪判刑時指出，雖然被告屬受人唆擺犯案，並無從中獲利，但其間並無退出計劃，認為須判處即時監禁。
其餘4名被告包括案發時在荔枝角收押所還柙的王珏琛、其女友劉臻頤，以及同黨關宇軒和溫展鵬。4人早前承認兩項串謀妨礙司法公正、一項洗黑錢及一項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸柙等罪名，被判監1年至3年零6星期不等。法庭並頒令充公劉臻頤及溫展鵬涉案犯罪得益共約90萬元。
兩人家屬支付150萬
案情透露，2021年9月至2022年5月期間，王珏琛還柙於荔枝角收押所，其間認識兩名分別涉及搶劫和販毒案、正等候高院提訊的還柙犯。王其後聯同女友及同黨策劃兩宗自編自導罪案，讓該兩名還柙犯向警方提供線報「協助破案」，藉此在日後司法程序中申請減刑。二人的家人分別向王支付25萬和125萬元報酬。
根據計劃，涉案人士擬購買一支高能量非法氣槍及取得炸藥製造指南，準備製造及收藏有關違禁物品，再安排代罪羔羊在指定地點被捕。
廉署在計劃實施前已介入，成功阻止兩宗案件發生。調查顯示，溫展鵬及鄭樂琳曾處理其中一名還柙犯家人支付的部分款項，涉款約32萬元，以協助籌備其中一案。
此外，王珏琛於2025年7月原定在區域法院應訊時缺席，法庭向他發出拘捕令，他其後被捕並被加控一項無合理辯解而沒有按照法庭指定歸柙罪。