策劃罪案提供線報助還柙犯申請減刑 27歲女涉洗黑錢囚7月

廉政公署早前揭發荔枝角收押所內，一名還柙犯串謀同黨策劃兩宗自編自導的罪案，再讓另外兩名還柙人士向警方提供所謂破案線索，以換取法庭減刑。廉署介入後成功阻止案件發生，而涉案5人先後被起訴。其中最後一名被告鄭樂琳昨於區域法院被判監7個月。

27歲被告鄭樂琳早前承認一項「洗黑錢」罪，暫委法官李志豪判刑時指出，雖然被告屬受人唆擺犯案，並無從中獲利，但其間並無退出計劃，認為須判處即時監禁。

其餘4名被告包括案發時在荔枝角收押所還柙的王珏琛、其女友劉臻頤，以及同黨關宇軒和溫展鵬。4人早前承認兩項串謀妨礙司法公正、一項洗黑錢及一項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸柙等罪名，被判監1年至3年零6星期不等。法庭並頒令充公劉臻頤及溫展鵬涉案犯罪得益共約90萬元。