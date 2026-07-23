機場禁區增電競體驗區 3日逾3000客參與

外遊進入機場禁區後，除逛商店，旅客自上周五起多一個選擇。香港國際機場在禁區內，增設電競體驗區，免費提供8種運動主題電競遊戲。機管局署理行政總裁姚兆聰指，設施主要為增加旅客體驗，所以特意推出動靜皆宜的運動電競項目，目標讓不同年齡層的旅客參與；活動舉辦首3日已有逾3,000人參與。 香港國際機場繼去年推出「夏日電競擂台」活動後，今年推出全新「E-sport電競體驗區」。體驗區設於一號客運大樓離港層11號登機閘口附近。8種運動主題電競遊戲，涵蓋賽車、風帆、單車、網球、滑雪、劍擊、節拍遊戲及反應挑戰等。體驗區暫會維持開放一年，每天上午10時至下午5時。

姚兆聰表示，機場一向重視旅客體驗，適逢暑假期間，不少家庭與家人外遊，相關設施可為登機或轉機旅客提供動靜皆宜的體驗。除體驗區外，他透露，機場下月將舉辦音樂、舞蹈及文化節等活動。 出席活動的運動科學學者雷雄德指，搭飛機時長時間久坐不動會令血液循環變差，而電競體驗區可讓旅客伸展身體，帶動大肌肉活動及心肺功能運作，有助強化各年齡層的身體健康。他補充指，乘客在飛行期間若長時間久坐，可側身、向前彎腰及擺動雙腿，以舒緩疲勞。香港單車運動員李慧詩試玩後表示，體驗過程十分愉快，又笑言部分遊戲看似簡單，實際上相當考驗反應能力，適合一家大小一同參與。

機管局︰T2櫃位可應付需求 另外，踏入暑假旅遊高峰期，有指機場二號客運大樓(T2)在暑假早上繁忙時間，自助行李託運櫃位經常供不敷應用，導致大排長龍。姚兆聰表示，主要原因是早上繁忙時段短時間內湧入大量人流，但強調現有設施及櫃位數量足以應付整體需求。 他補充指，機場在過去半年的客流量按年升11%，期望未來半年能維持增長。為應對暑期出遊高峰，機管局已將部分辦票及安檢流程疏導至二號客運大樓，目前該大樓每日平均處理約兩萬名旅客，又指二號客運大樓於5月啟用後，離境大堂擠擁情況已明顯紓緩。