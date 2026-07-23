中醫醫院推中風後與下腰痛治療 冀中西醫協作提升療效

中醫醫院去年底起分階段投入服務，並計劃在開院首年提供12個專病項目，首階段將於下周一(27日)展開，率先推出「中風後治療」及「下腰痛治療」專病治療。項目以「中醫為主」的中西醫協作，同時提供物理治療、語言治療等專職醫療服務，為病人提供全面評估及治療。市民即日起可致電或WhatsApp短訊預約，資助服務門診收費介乎250至380元，日間住院為每節450元。

圖：蘇文傑

「中風後治療」及「下腰痛治療」兩個專病項目，各涵蓋兩個計劃。中風後治療專病項目涵蓋後急性中風與中風後遺症治療，患者經中醫師與西醫共同會診後，將接受跨專業治療，包括內服中西藥、推拿、物理治療及語言治療等。「後急性中風治療」適用於中風發病後1周至60日患者，須接受連續3周、每周6節的日間住院服務；「中風後遺症治療」則適用於中風發病後60日至3年病人，須接受連續8周、每周6節門診療程。