荃灣「子彈仔」童黨 濕紙巾球掟途人 警拘4名12至14歲少年 涉普通襲擊

荃灣有童黨踩「子彈仔」出沒，沿途隨機挑釁及向途人投擲紙巾球、潑水等。警方留意到網上流傳的相關片段，經荃灣警區反三合會行動組調查後，昨在荃灣區及葵青區拘捕4名介乎12至14歲、本身互相認識的少年，他們現正被扣留調查，警方同時正檢視他們有否涉及區內其他案件。

網上流傳片段顯示，一名男途人在荃灣海濱散步期間，身後突遭物件擲中，其後多輛俗稱「子彈仔」的改裝單車從旁經過。另一片段就見一名單車少年在荃灣公園作勢向一名長者投擲物品，對方隨即喝止，「你掟吖嗱，我報警」，惟少年隨即把手上物品擲向該長者，然後踏單車逃去。流傳的還包括一段晚上拍攝的影片，可見拍攝者在公園用粗口罵一名婦人及向她淋潑液體。