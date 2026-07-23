預設醫療指示法例7.31實施 符條件病患可自主拒急救 他人不能推翻 醫管局：「慎入、易出」原則推行

《維持生命治療的預作決定條例》將於下周五(31日)實施，正式為預設醫療指示及心肺復甦術命令確立法定框架。醫管局公布，條例生效起將以「預設醫療指示標準」及「不作心肺復甦命令」，讓符合指明先決條件，且具精神行為能力的成年病患，預先簽署自主決定拒絕維持生命指示。局方表示，會以「慎入、易出」原則推行措施，透露會把預設醫療指示電子化，並會派發放置表格的黃色標準文件袋，協助救護人員分辨病人。

謝文華

醫管局昨舉行技術簡介會，表示《維持生命治療的預作決定條例》經約20個月準備後，將於7月31日正式生效。醫管局臨床倫理委員會主席謝文華指，「慎入」方面，訂立「預設醫療指示」須符合四大條件，包括訂立人須為具精神行為能力的成年人；須以標準表格，書面訂立清晰指令；須由訂立人簽署並顯示日期；以及須獲兩名非利益攸關的成年見證人在場簽署，其中一人必須為註冊醫生，並負責向訂立者解釋指示性質與相應後果。 預設指示基於3個先決條件

醫務衛生局將推出「預設醫療指示」及「不作心肺復甦命令」。謝文華強調，醫護與病人溝通並達成共識至關重要。具精神行為能力的成年人可自主訂立預設醫療指示；若其拒絕接受心肺復甦術，醫生可為其簽發有效期不多於一年的「不作心肺復甦術命令」。條例設有「指明先決條件」，包括須是晚期癌症等末期病、持續植物人或不可逆轉昏迷，以及末期器官衰竭或嚴重認知障礙等晚期壽命受限疾病。病人可拒絕心肺復甦術、呼吸機及人工營養等「維持生命治療」。惟不能預設指令拒絕基本照顧、紓緩治療，或要求安樂死。

至於不具精神行為能力的成年人，雖然其至親或指定責任人無法代為訂立指示，但醫生同樣可評估情況並簽發「不作心肺復甦術命令」。一旦相關指引生效，原則上不得被他人包括親屬推翻。「易出」方面，病人若有意撤銷指示，只須透過撕毀相關文件、發出書面聲明，或向一名成年見證人作出口頭表達，即可隨時撤銷。

黃色標準文件袋助救護人員識別 謝文華指，政府早前已相應修訂《消防條例》、《死因裁判官條例》等相關法例；醫管局將為簽署文件的病人提供黃色標準文件袋，供存放預設醫療指示或不作心肺復甦術命令表格，並建議置於安全顯眼處。此袋授權救護人員在緊急時搜索，當醫護確認文件有效且情況非意外所致，便會執行相關指示。若已簽文件的病人在院舍自然死亡，亦毋須呈報死因庭。 針對救護人員會否因搶救優先而忽略病人已簽署的文件，謝文華指，前線人員擁有清晰明確的指引與完善培訓，到場後會第一時間查核現場是否有相關的黃色文件袋。她強調，如果醫護或救護人員在明知病人已簽署有效且適用文件的情況下，仍然漠視指示進行心肺復甦，「佢係須承擔相應的法律責任」。

轉換舊版「不作心肺復甦術」表格 謝文華表示，若簽署「預設醫療指示」的病人擁有「醫健通」戶口，局方在徵得其同意後，會將表格影像上傳至平台作儲存備用；至於第二期直接透過「醫健通」電子簽訂指示的具體推行日期，目前仍在積極商討中。 此外，謝文華指出，醫管局歷年簽發的「預設醫療指示」及「不作心肺復甦命令」的數量自2012年起逐年上升，簽發醫生以內科及老人科、紓緩科、腫瘤科為主，醫管局正為現有逾4,800名病人的舊版「不作心肺復甦術」表格進行轉換，換領為新法定表格。局方亦全面加強內部培訓，至今已有超過4.4萬名員工完成網上課程及測試合格；未來，全體醫護及非緊急救護人員更須每兩年接受一次強制培訓，確保執行相關程序時，時刻以病人自主及最佳利益為依歸。

維持生命治療的預作決定條例要點Q&A 預設醫療指示和不作心肺復甦術是永久生效？ -預設醫療指示不會過期 -不作心肺復甦術的時效不超過一年，須由註冊醫生續期 家屬或醫護可以撤銷預設醫療指示？ -不能，只有具精神行為能力的申請人隨時可撤銷自己訂立的指示 病人如何撤銷指示？ -撕毀或燒掉文件、書面聲明，或口頭向一名成年見證人表達 若病人與家屬之間存在意見分歧？ -醫護人員會透過商討達成共識