孕期產檢｜度頸皮 VS NIPT 如何抉擇？ 醫生與社工教你理性看報告、告別孕期焦慮

迎接新生命對於很多家庭來說，絕對是天大的喜悅。然而，知悉懷孕的興奮過後，接踵而來的往往是排山倒海的緊張和擔憂。作為父母，誰不想小朋友健康地茁壯成長？為了保障孕婦和胎兒的健康，產前檢查是重中之重，但面對網上鋪天蓋地的資訊，一眾新手爸媽難免感到徬徨。究竟是否需要跟從坊間的意見「人做我又做」？今天我們特意邀請到婦產科醫生及賽馬會「順孕無憂」支援計劃顧問梁永昌醫生，為大家詳細拆解孕期檢查。

NIPT測試 VS 度頸皮：兩大熱門檢測如何抉擇？ 在各大媽媽討論區中，最常出現的熱門話題必然是「NIPT測試（無創性胎兒染色體檢測）」與「度頸皮」測試，不少人更會直接將兩者作比較。對於「NIPT測試」這個名稱，媽媽可能比較陌生，但其實大家平日常討論的T21和Nifty，正正是屬於「NIPT測試」。到底這兩項檢查有什麼分別？首先，當孕婦到公立醫院預約產檢時，醫護人員一般都會安排進行早孕期唐氏綜合症篩查，當中包括孕婦血清標誌物檢驗，以及俗稱「度頸皮」的超聲波檢查，以度量胎兒頸後半透明膜厚度。如果厚度超過 3.5mm，即代表胎兒患有染色體異常或結構性問題的風險較高。

至於「NIPT測試」，其原理是透過抽取孕婦的血液，化驗孕婦血液內屬於胎兒的 21 號染色體DNA，而這條染色體正是檢測唐氏綜合症的關鍵所在。 雖然兩者都能夠評估胎兒患上唐氏綜合症的風險，但準確度卻有明顯的分野。傳統的孕婦血清標誌物檢驗及度頸皮，成功檢測率大約為九成，並帶有 5% 的假陽性機會，這意味著胎兒即使健康，報告亦有機會顯示為高風險，容易令媽媽虛驚一場。相反，NIPT 測試的準確度高達 99%，假陽性率更低至 0.1%，更為精準。 做了「NIPT測試」，是否可以跳過「度頸皮」？

既然「NIPT測試」的準確度如此高，很多媽媽都會產生疑問：若果已經自費進行了 「NIPT測試」，是否就可以免卻度頸皮檢查？梁醫生解釋，雖然 NIPT 在檢測13,18以及21號染色體方面表現精準，但度頸皮除了用作唐氏綜合症的指標外，還有其他不可替代的功能。醫生在透過超聲波量度頸皮的同時，能夠一併分析胎兒可能存在的其他身體結構問題，尤其可以藉此評估胎兒的心臟結構是否存在異常。因此，即使孕婦在檢查前已經自費進行了 NIPT 測試，亦不能忽略度頸皮測試，兩者相輔相成。

報告不理想怎麼辦？孕媽如何排解焦慮情緒？ 萬一不幸收到檢查結果不理想的通知，孕婦首先不要自亂陣腳。大家應盡快帶同檢驗報告與專業醫護人員商討，並考慮接受進一步的羊膜穿刺（抽羊水）以作更精準的判斷，一般羊水檢驗報告需要約兩週的時間。 梁永昌醫生坦言，現時坊間的資訊實在太多，不少媽媽即使做足了各項檢查，在等待結果的過程中，依然會日夜擔憂會否有所遺漏。這種希望為胎兒做到盡善盡美的心態，往往會為孕婦帶來極大的心理壓力。面對這種普遍的孕期焦慮，香港心理衛生會賽馬會「順孕無憂」支援計劃社工黎鋇澄姑娘深有同感。賽馬會「順孕無憂」支援計劃為孕產家庭提供情緒支援服務，黎姑娘在日常接觸的個案中，發現不少孕婦很容易在網絡上接觸到各種罕見或嚴重的個案，結果愈看愈驚，容易令自己陷入負面情緒的死胡同。黎姑娘建議，媽媽在感到焦慮時，不妨多與另一半或家人商討傾訴，若有需要，亦應主動尋求專業人士的協助。