車Cam直擊｜的士司機掟乘客輪椅捱轟　女兒發文解釋是跣手（更新）

社交平台facebook群組「車cam L(香港群組)」周三 (7月22日) 流傳一段車Cam影片，發帖人士表示「兜張輪椅飛落地...個客就算幾麻煩都唔應該咁啩?!」。不過，有網民自稱是該名的士司機的女兒，解釋父親當時是「跣手」。 該段影片可見事發於周二(21日)早上9時43分，車Cam拍到一架的士於前方停車，車上有一名中年男子、男長者及女傭一名行動不便的長者。的士司機下車與女傭走到車尾箱位置，司機打開放於車尾箱的輪椅時，疑似將輪椅掟往行人路，及後返回座位。女傭當時已準備伸手接過輪椅，她事後未有投訴，隨即推輪椅繞過樹木到後座，至於中年男子則準備協助長者下車，未有目擊事件發生。

事件引起網民熱議，不少人留言批評司機「報警喇，刑事毀壞」、「真係自己做衰自己，俾人取締就唔好話人哋啦」、「已經市道唔好 仲要態度唔好 」、「輪椅好X貴，配件又難配，正X街司機，無心做唔好做」、「其實個女傭都準備接手，你唔想搬可以叫個客自己拎返落車，咁掉人啲嘢，我係個客就即刻報警」、「完全冇同理心」、「不知所謂，幾嬲都唔應該咁」。 女兒發文澄清 有網民自稱是該名的士司機的女兒，發文解釋父親的脊椎曾經受傷，的士司機無義務幫助乘客搬輪椅上落。當日父親是出於好心，怎料在車尾箱搬出輪椅時，弄傷手及「跣手」，才迫不得已放手。女兒引述父親解釋，不小心弄跌輪椅後有揮一揮手，其實是想向乘客道歉。

該帖文的留言區有人上載一張WhatsApp截圖，指是該名司機的回應，司機指：「你睇吓出邊幾惡撈，幫人做嘢，意外善（跣）手都比其他人誤會。完全冇人理會我隻右手又（有）冇整親。」