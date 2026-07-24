動漫節今開鑼 規模歷年最大 展商部署妥善颱風應急方案

一年一度的香港動漫電玩節今日開鑼！今屆展覽首次擴展至五樓，規模創歷年最大。會場除備有各類動漫精品，更請來知名日本聲優與粉絲見面。不過，本港周日或迎來颱風，多個展商坦言憂慮惡劣天氣影響動漫節人流，紛紛推出壓縮活動、網上登記等部署應對措施；但亦有人認為，動漫迷的熱情不會被天氣澆熄。

第27屆香港動漫電玩節於7月24至28日在會展舉行。展覽每日上午10時至晚上9時開放，最後一天(28日)將提前至晚上8時閉館。今屆活動匯聚201個大型參展商及689位獨立參展商。為疏導人流，大會共推出8種門票，其中涵蓋全場館(Hall 1、Hall 3及Hall 5)的成人、旅客及小童票價分別為80元、50元及25元。場內亦將實施單向分流措施，公眾進場後須按序參觀Hall 1、Hall 3及Hall 5並離場，不可逆向回流，如進入Hall 3後將無法返回Hall 1主場館。

周晴晴

羅蔚欣

展商提早部署颱風應變方案 參展商「Hot Toys」今年將推出多款首賣人偶手辦。高級市場傳訊部經理周晴晴對展覽銷售充滿信心，她指出，今屆場地分層分散，有助避免人流過度集中，預期參觀人潮將分流至各個展區，整體入場人數有望勝去年，生意額望約三成增長。面對展期內可能有颱風影響，周晴晴表示，現階段難以準確預測周日天氣，但團隊已妥善擬定應急方案，若展覽不幸受颱風影響，將安排顧客網上登記姓名，以便日後安排再選購心儀產品。 另一參展商「羚邦」則帶來多款熱門IP卡牌與周邊商品，高級授權經理羅蔚欣指出，今年商品種類較往年增加近兩成且貨源充足，對銷情相當樂觀。她又提到，大會已向參展商清晰交代惡劣天氣下的開放指引。她深信動漫迷的熱情不會被天氣澆熄，「就算星期日來不到，星期一也會來」。

羅錦旺

爆旋陀螺實施抽籤發售 代理商：確保秩序 香港近期掀起陀螺熱潮，香港爆旋陀螺代理商「萬信」於3樓設展位，除舉辦陀螺比賽決賽外，亦會發售最新產品。總經理羅錦旺表示，對3樓的人流充滿信心，但因應周日或打風，已將比賽日程壓縮至周六內全部舉行。 談及場內陀螺產品的銷售安排，將採取抽籤形式發售，名額僅限數百人，羅錦旺相信安排能有效防止出現大批人龍阻塞會場。他補充，早前因陀螺熱潮爆發太急導致供不應求，經6至7月調整後，炒風已明顯冷卻並回落至正常水平。他強調公司的核心理念是「希望人人都有得買，讓小朋友也能買到陀螺」。