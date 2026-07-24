消委會：大部分設施追不上電動車比例 18商場僅兩新場充電車位達100%

電動車在本港愈見普及，消費者委員會今年調查18個有電動車充電設備的商場，發現只有兩個近年竣工的商場，在每個車位裝有充電設備，撇除時租車位數目不定的商場，其餘充電車位比率全數僅佔不足兩成。消委會認為，大部分商場充電位比例仍未追上全港電動車佔私家車26%的比率，提醒駕駛者出行前留意目的地停車場充電車位使用情況。
電動私家車車主每當駕駛外出，往往要面對尋找充電車位難的問題。消委會今年3至5月透過網上檢索和實地考察，選出並研究港、九、新界各6個設有電動車充電設備的商場停車場，18個停車場共提供逾1,700個充電裝備，最常見為佔四成三的中速充電樁，快速充電佔約兩成一，餘下的為100kW或以上的高速充電樁。
就充電樁覆蓋率，消委會稱研究當中，只有近年竣工的黃竹坑THE SOUTHSIDE、啟德AIRSIDE商場可為每個車位配備充電設備。撇除時租車位數量不定的中環國際金融中心商場及銅鑼灣利園，其餘商場的電動車充電位比率僅佔不足兩成，包括比例介乎約10%至16%的尖沙咀圓方、旺角奧海城及大圍圍方商場。消委會稱，現時電動車已佔全港私家車總數逾26%，調查顯示大部分商場的充電車位比例仍未能追上該佔比。
油車泊電位 各商場不同準則處理
消委會認為，商場規劃相關設施時會因應當區電動車普及程度、周邊充電設施供應和預期需求等因素，令不同商場充電位覆蓋率有差異，建議駕駛者出行前須留意目的地停車場的充電車位使用情況，以及在充電前了解充電樁功率，有助更準確預算充電時間。消委會並稱，近年油車佔用充電泊位問題漸受關注，調查發現各商場有不同準則處理，包括4間列明違者會被罰款甚至鎖車，亦有個別未明文禁止的商場，在職員巡查發現時會在擋風玻璃放置提示通知，或聯絡車主要求移走，認為措施清晰且管理嚴謹的商場，較能確保充電車位有效供電動車使用。
收費方面，除銅鑼灣時代廣場外，所有商場充電設備均以用者自付形式收費，惟不同充電平台的收費機制及價格水平有顯著差異，包括有平台引入根據充電時段、使用時長，甚至會員等級調整費用，此外大部分平台會向用家收取逾時閒置費，以免阻礙其他車輛充電。消委會指，由於收費非統一按每度電計算，車主充電前應留意標示電價和了解計算方式，並按自身需要選擇，完成充電後應盡快駛離充電位，以免衍生額外費用。