消委會：大部分設施追不上電動車比例 18商場僅兩新場充電車位達100%

電動車在本港愈見普及，消費者委員會今年調查18個有電動車充電設備的商場，發現只有兩個近年竣工的商場，在每個車位裝有充電設備，撇除時租車位數目不定的商場，其餘充電車位比率全數僅佔不足兩成。消委會認為，大部分商場充電位比例仍未追上全港電動車佔私家車26%的比率，提醒駕駛者出行前留意目的地停車場充電車位使用情況。

電動私家車車主每當駕駛外出，往往要面對尋找充電車位難的問題。消委會今年3至5月透過網上檢索和實地考察，選出並研究港、九、新界各6個設有電動車充電設備的商場停車場，18個停車場共提供逾1,700個充電裝備，最常見為佔四成三的中速充電樁，快速充電佔約兩成一，餘下的為100kW或以上的高速充電樁。