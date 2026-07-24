研新技術檢測海水殘留DNA尋黃唇魚 嶺大︰監測「海中大熊貓」蹤跡 毋須捕撈

被譽為「海中大熊猫」的黃唇魚屬極度瀕危物種，嶺大學者利用專用的環境基因監測技術，在本港西部海域檢測到「黃唇魚」蹤跡，為本港逾十年來首次科學發現其活動紀錄。研究團隊指，新技術以「非入侵方式」追蹤物種現況及評估保育成效，僅透過檢測「黃唇魚」殘留在海水中的黏液或排泄物等環境基因，毋須捕捉或干擾就能作準確識別，亦不會與其他測試魚種混淆。 「黃唇魚」是南中國海石首魚科物種中體型最大的魚類，最長可生長至兩米，上世紀曾廣泛棲息於香港大澳一帶的河口水域，因此又有人稱為「大澳魚」。由於其魚鰾具有藥用價值，野外種群被過度捕撈導致數量稀少。

針對「黃唇魚」專用的環境基因(環境DNA)監測技術的研究，由嶺大科學教研部助理教授(校長卓越青年學者)葉志豪及華南師範大學教授王俊杰領導，並獲機管局「改善海洋生態基金」、國家農業農村部「珠江流域漁業資源與棲息地調查」及「東莞市黃唇魚自然保護區海洋生物資源與環境監測」專項撥款支持。 嶺大科學教研部主導的聯合研究成功研發出針對「黃唇魚」專用的環境基因(環境DNA)監測技術，能檢測其殘留在海水中的黏液或排泄物等環境DNA。

團隊透露，團隊利用新技術，於2025年1至9月期間，在香港西部海域23個地點做檢測，覆蓋米埔自然保護區附近、沙洲及龍鼓洲海岸公園、大小磨刀海岸公園及大嶼山西南海岸公園等水域實地採樣，每次採集3個1公升海水樣本，共收集到414個自然海水樣本；發現其中4個監測點，包括大澳、沙洲及龍鼓洲海岸公園、大嶼山西南海岸公園，以及靠近大小磨刀海岸公園的欣澳，在同年9月的海水樣本均驗出「黃唇魚」的環境DNA；當中以大澳錄得最高的檢測頻率及DNA濃度。

團隊指出，珠江口於同年8月曾將約1,300條人工繁殖的幼魚放歸自然，時間上與檢測結果吻合，推測部分放流的幼魚可能游入本港西部一帶水域。 嶺大科學教研部助理教授(校長卓越青年學者)葉志豪表示，黃唇魚過去十多年未有在本港水域的活動紀錄，由於數量極少，傳統觀察方法難以發現其蹤跡。 環境DNA最大貢獻是「無創性」 他指，環境DNA最大貢獻在於其「無創性」，讓科學家無需捕捉或對實體魚類造成任何干擾，亦避免破壞海床生境和誤傷其他生物，就能確認該物種曾經出現。

研究人員只須抽取海水樣本，分析海水中的微量DNA，便可快速進行大範圍調查，有助評估人工繁殖幼魚放流成效，未來亦可應用於黃唇魚及其他物種的長期監測，為大灣區生物多樣性保育及策略制定提供科學數據。