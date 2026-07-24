天氣｜「紅霞」今日進入本港800公里範圍　屆時天文台考慮發一號風球

天文台發出特別天氣提示，指熱帶氣旋紅霞會在今日(24日)稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在週末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。星期六(25日)初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受紅霞影響，預料本港星期日(26日)有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。

天文台表示，受副熱帶高壓脊影響，中國東南部天色大致良好。本港地區今日天氣預測大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩西至西南風。天文台展望明日初時仍然酷熱，筲後至星期日間中有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。週末期間海有湧浪，隨後兩三日天氣仍然不穩定。天文台又指，副熱帶高壓脊會在今日繼續為華南帶來普遍晴朗及極端酷熱的天氣。熱帶氣旋紅霞會在今明兩日進入南海東北部並逐步增強，於週末期間靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。預料星期六稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大，有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，下周初該區仍有驟雨。而一道廣闊低壓槽會在下週中期為南海北部及廣東沿岸帶來不穩定天氣。