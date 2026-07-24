政府招聘政務主任及二級行政主任等公務員職位　7.25起可申請綜合招聘考試

政府今日(24日)公布將於本年9月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。申請者必須在招聘考試取得所需成績才符合入職條件，包括綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績；綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及「基本法及香港國安法測試」及格成績。

在讀大學生亦可申請

現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2026/27或2027/28學年畢業的學生，亦可申請上述職位及／或報考是次綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）。至於身處香港以外地區的考生，亦可參加暫定於12月5日在北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼舉行的綜合招聘考試及紙本形式的「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系），報名詳情將於9月公布。