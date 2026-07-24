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出版：2026-Jul-24 12:55
更新：2026-Jul-24 12:55

政府招聘政務主任及二級行政主任等公務員職位　7.25起可申請綜合招聘考試

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政府建議公務員劃一加薪2%。(資料圖片／林俊源攝)

政府建議公務員劃一加薪2%。(資料圖片／林俊源攝)

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政府今日(24)公布將於本年9月展開新一輪招聘政務主任、二級行政主任、助理新聞主任（一般工作）、二級助理貿易主任、二級管理參議主任及二級運輸主任的工作。申請者必須在招聘考試取得所需成績才符合入職條件，包括綜合招聘考試兩張語文試卷（中文運用和英文運用）的二級或獲接納為等同的成績；綜合招聘考試能力傾向測試的及格成績；及「基本法及香港國安法測試」及格成績。

有意應徵上述職位的人士，如尚未具備所需綜合招聘考試成績，應由明日(25)至下月7日期間透過公務員事務局網頁的網上申請系統報考暫定於103日在香港舉行的綜合招聘考試的相關試卷，並取得所需成績，方會獲考慮聘用。有關詳情及網上申請系統，將於申請期間載於公務員事務局網頁

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在讀大學生亦可申請

現正修讀大學學士學位或同等學歷，並將在2026/272027/28學年畢業的學生，亦可申請上述職位及／或報考是次綜合招聘考試及「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系）。至於身處香港以外地區的考生，亦可參加暫定於125日在北京、上海、倫敦、紐約、多倫多、溫哥華及悉尼舉行的綜合招聘考試及紙本形式的「基本法及香港國安法測試」（學位╱專業程度職系），報名詳情將於9月公布。

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