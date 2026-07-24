警車開咪粗口鬧市民片瘋傳 　警：涉事警員調離崗位　啟動紀律調查程序【有片】

網上瘋傳一段警車開咪與市民粗口對罵的影片，事件在社交媒體引起廣泛關注。警方表示，涉事警務人員已被即時調離現有崗位，並即時啟動紀律調查程序，嚴肅跟進。

事發於今日凌晨零時許，現場是在葵涌麗祖路祖堯邨對開位置。根據網上流傳的影片顯示，一名相信是的士乘客的白衫大叔，與一名的士司機發生爭執，其中白衫大叔多次挑釁的士司機，包括以身體碰撞司機，其間白衫大叔不時大聲說：「報警吖，報警吖」。據了解，該名大叔於深水埗大南街登上的士，當到達葵涌麗祖路3號對開時，欲以一張500元港幣付車費，惟他嫌的士司機找續時間太長，於是與的士司機發生爭執。警方到場調查後，現場沒有人受傷，男乘客亦付清的士車費，遂將案列作「糾紛」處理。