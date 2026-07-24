熱門搜尋:
颱風紅霞 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-Jul-24 15:30
更新：2026-Jul-24 15:30

警車開咪粗口鬧市民片瘋傳 　警：涉事警員調離崗位　啟動紀律調查程序【有片】

分享：
999

網上瘋傳警車開咪以粗口「回敬」大叔市民影片。（YouTube「車CAM特警」截圖）

adblk4

網上瘋傳一段警車開咪與市民粗口對罵的影片，事件在社交媒體引起廣泛關注。警方表示，涉事警務人員已被即時調離現有崗位，並即時啟動紀律調查程序，嚴肅跟進。

事發於今日凌晨零時許，現場是在葵涌麗祖路祖堯邨對開位置。根據網上流傳的影片顯示，一名相信是的士乘客的白衫大叔，與一名的士司機發生爭執，其中白衫大叔多次挑釁的士司機，包括以身體碰撞司機，其間白衫大叔不時大聲說：「報警吖，報警吖」。據了解，該名大叔於深水埗大南街登上的士，當到達葵涌麗祖路3號對開時，欲以一張500元港幣付車費，惟他嫌的士司機找續時間太長，於是與的士司機發生爭執。警方到場調查後，現場沒有人受傷，男乘客亦付清的士車費，遂將案列作「糾紛」處理。

adblk5
111 222 333 444 555 666 777 888 999

警車喇叭傳出粗口

有住在事發現場樓上的祖堯邨居民，在聽到樓下發生爭執後報警。警方接報趕到現場，發現一名38歲姓歐陽的士司機以及一名61歲姓黃的士男乘客爭執。其後，警車疑準備駛離現場期間，惟該名白衫大叔仍然怒火中燒，站在路旁不斷大聲咆哮，更追著警車隔空向警員破口大罵，粗口橫飛。其後警車折返，更一度響起警號，接住開著廣播喇叭傳出警員以粗口回應，連續說出兩次「儍Ｘ，Ｘ你老母」以「回敬」該名白衫大叔，雙方在午夜街頭隔空「粗口對罵」，火藥味濃烈，片段自此結束。

adblk6

網民：大叔估唔到警車會開咪回敬

有關影片曝光後隨即被網民瘋傳，並對警車開咪爆粗鬧人的畫面議論紛紛。有網民笑言：「白衫大叔固然惡，但估唔到警車都會開咪回敬，真係勢均力敵」；「真係想知呢個白衫大叔咩嘢來頭，打完個的士司機；警察嚟咗之後，仲可以鬧走埋成班警察」；但亦有網民質疑警員的專業操守，認為警員受過專業訓練，「開咪用粗口鬧返轉頭，成何體統？」

的士電子支付 司機及乘客你知要（運輸署） 的士電子支付 司機及乘客你知要（運輸署） 的士電子支付 司機及乘客你知要（運輸署） 的士電子支付 司機及乘客你知要（運輸署） 的士電子支付 司機及乘客你知要（運輸署） 的士電子支付 司機及乘客你知要（運輸署） 的士電子支付 司機及乘客你知要（運輸署） 的士電子支付 司機及乘客你知要（運輸署） 的士電子支付 司機及乘客你知要（運輸署） 的士司機扣分制｜濫收車費/拒載/兜路點罰？（am730製圖） 的士司機扣分制｜扣3分（am730製圖） 的士司機扣分制｜兜客扣5分（am730製圖） 的士司機扣分制｜拒載扣10分（am730製圖） 的士司機扣分制｜扣滿15分停牌3個月（am730製圖） 乘搭交共交通工具禮貌安全同樣重要｜不要剪指甲及霸佔座位飛象過河（運輸署） 乘搭交共交通工具禮貌安全同樣重要｜不要用腳頂著前椅背或騷擾車長（運輸署） 乘搭交共交通工具禮貌安全同樣重要｜不要衝門或身體緊貼扶手（運輸署）

ADVERTISEMENT

【免費暑假親子活動👨‍👩‍👧‍👦送挪亞方舟親子門券及10個遊戲代幣】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務