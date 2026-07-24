警車開咪粗口鬧市民片瘋傳 　警：涉事警員調離崗位　啟動紀律調查程序【有片】

網上瘋傳一段警車開咪與市民粗口對罵的影片，事件在社交媒體引起廣泛關注。警方表示，涉事警務人員已被即時調離現有崗位，並即時啟動紀律調查程序，嚴肅跟進。
事發於今日凌晨零時許，現場是在葵涌麗祖路祖堯邨對開位置。根據網上流傳的影片顯示，一名相信是的士乘客的白衫大叔，與一名的士司機發生爭執，其中白衫大叔多次挑釁的士司機，包括以身體碰撞司機，其間白衫大叔不時大聲說：「報警吖，報警吖」。據了解，該名大叔於深水埗大南街登上的士，當到達葵涌麗祖路3號對開時，欲以一張500元港幣付車費，惟他嫌的士司機找續時間太長，於是與的士司機發生爭執。警方到場調查後，現場沒有人受傷，男乘客亦付清的士車費，遂將案列作「糾紛」處理。
警車喇叭傳出粗口
有住在事發現場樓上的祖堯邨居民，在聽到樓下發生爭執後報警。警方接報趕到現場，發現一名38歲姓歐陽的士司機以及一名61歲姓黃的士男乘客爭執。其後，警車疑準備駛離現場期間，惟該名白衫大叔仍然怒火中燒，站在路旁不斷大聲咆哮，更追著警車隔空向警員破口大罵，粗口橫飛。其後警車折返，更一度響起警號，接住開著廣播喇叭傳出警員以粗口回應，連續說出兩次「儍Ｘ，Ｘ你老母」以「回敬」該名白衫大叔，雙方在午夜街頭隔空「粗口對罵」，火藥味濃烈，片段自此結束。
網民：大叔估唔到警車會開咪回敬
有關影片曝光後隨即被網民瘋傳，並對警車開咪爆粗鬧人的畫面議論紛紛。有網民笑言：「白衫大叔固然惡，但估唔到警車都會開咪回敬，真係勢均力敵」；「真係想知呢個白衫大叔咩嘢來頭，打完個的士司機；警察嚟咗之後，仲可以鬧走埋成班警察」；但亦有網民質疑警員的專業操守，認為警員受過專業訓練，「開咪用粗口鬧返轉頭，成何體統？」