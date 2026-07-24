葵涌醫院新大樓住院服務7.27起分階段啓用　每個病房均設有花園

葵涌醫院公布，繼精神科門診服務早前陸續於醫院新大樓投入服務後，住院病人服務亦將於下周一(27日)起分階段搬遷至醫院新主座大樓和兒童及青少年服務座。這標誌着新大樓全面啓用，公立醫院的精神科治療服務邁向新的里程碑。 樓面面積增幅超過 67% 葵涌醫院一直為葵涌、青衣、荃灣、北大嶼山以及旺角、深水埗和黃大仙等地區的精神病患者提供精神科服務，覆蓋全港四分一精神科病人。醫院新大樓總建築樓面面積由重建前約80,000平方米增加至約134,000平方米，增幅超過67%，隨着整體空間提升，葵涌醫院能在更寬敞理想的環境下，為病人提供更整全的精神科護理服務，進一步支援他們邁向復元、重投社會。

葵涌醫院新大樓提供合共1,000張精神科病床。成人病房設於主座大樓3至9樓，而兒童及青少年病房則位於兒童及青少年服務座4至5樓，探病時間維持不變。新大樓的病房空間寬敞，設有6人病房及單人病房，各病房均配置獨立浴室及洗手間。新大樓的設計更打破傳統，每個病房均設有花園，讓有需要的病人在醫護人員陪同下，到戶外空間放鬆身心。院內亦設有多個活動室及會面室，個人活動空間與住院治療並存，為病人提供限制較少的家居式治療環境。