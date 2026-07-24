騙案｜偽基站扮投資公司發放釣魚短訊呃110萬元　警拘25歲男

釣魚騙案數字今年錄得明顯升幅，今年1月至5月，釣魚詐騙案錄得1,009宗，比去年同期550宗上升459宗，上升83%，其中有市民報稱曾經接到來自「銀行投資公司」的短訊。
即時登入進行惡意操控及交易
警方上月留意到有一宗偽冒網上投資公司發送釣魚短訊案件，案中受害人共損110萬港元。犯案過程中，騙徒發送偽裝成該投資公司的手機短訊，當中聲稱需要更新帳戶資料及遞交相關表格，並附有釣魚網站連結。受害人信以為真及點擊連結後，被引導至該假冒投資平台的登入頁面，並輸入自己帳戶名稱、密碼、及一次性密碼。當騙徒成功取得資料後，即時登入受害人的真實投資平台帳戶進行惡意操控及交易。根據警方情報顯示，近日有不法之徒藉架設「偽基站」，利用干擾器強行干擾及接管「偽基站」周邊手機訊號，並透過2G網絡頻譜向附近手機發送詐騙簡訊，故此非常關注事件，聯同通訊辦及電訊商積極跟進調查。
已發送逾1000條釣魚短訊
透過情報搜集及分析，警方於昨日(23日)在上水區成功鎖定一名本地男子，他當時正駕駛一部車輛在區內四處遊走，並使用車上「偽基站」發送釣魚短訊。人員立即採取行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕該名25歲男子，並在該私家車內，檢獲一套正在運作中的「偽基站」設備，以及一部涉及操作基站系統的手提電話。數碼法理鑑證人員發現，現場運作中的「偽基站」設備已成功發送超過1,000條釣魚短訊。被捕人現正被扣留調查，而案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
警方提醒，若發現自己的手機突然進入2G模式，及收到任何來歷不明或附有可疑超連結的短訊，切勿隨意點擊相關連結，尤其是輸入戶口資料及密碼的時候要加陪小心；如有疑問，應直接透過官方渠道聯絡相關機構查詢。