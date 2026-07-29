【繞場一週】公益慈善研究院支持逾百青年參與「孩子，圓你故宮夢」公益夏令營

公益慈善研究院副主席兼香港賽馬會慈善信託基金信託人龔楊恩慈在「孩子，圓你故宮夢」2026年度公益夏令營的開營儀式上致辭。（圖片來源：故宮博物院）

逾百名來自內地、香港及澳門的青少年參與2026年度「孩子，圓你故宮夢」公益夏令營。（圖片來源：故宮博物院）

不少學生對故宮的認識，僅源於書本上的歷史篇章，或電視螢幕中的紅牆金瓦。今個夏天， 138名來自內地、香港及澳門的師生參與「孩子，圓你故宮夢」2026年度公益夏令營，親身走過承載數百年歷史的巍峨宮門，駐足於珍貴文物前，把原本遙遠的歷史，化作一段鮮活而深刻的親身體驗。

是次夏令營由公益慈善研究院（研究院）獨家捐助，並由故宮博物院及北京故宮文物保護基金會聯合主辦。

為期六天的夏令營於7月20日展開。參加者走進故宮博物院，並透過一連串體驗活動，包括故宮文化課程、參觀「騰躍古今——馬文化數字藝術展」、觀賞天安門升旗儀式，走訪八達嶺長城及北京大學等著名地標，親身感受國家的歷史文化底蘊。