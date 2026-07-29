【繞場一週】公益慈善研究院支持逾百青年參與「孩子，圓你故宮夢」公益夏令營

不少學生對故宮的認識，僅源於書本上的歷史篇章，或電視螢幕中的紅牆金瓦。今個夏天， 138名來自內地、香港及澳門的師生參與「孩子，圓你故宮夢」2026年度公益夏令營，親身走過承載數百年歷史的巍峨宮門，駐足於珍貴文物前，把原本遙遠的歷史，化作一段鮮活而深刻的親身體驗。
是次夏令營由公益慈善研究院（研究院）獨家捐助，並由故宮博物院及北京故宮文物保護基金會聯合主辦。
為期六天的夏令營於7月20日展開。參加者走進故宮博物院，並透過一連串體驗活動，包括故宮文化課程、參觀「騰躍古今——馬文化數字藝術展」、觀賞天安門升旗儀式，走訪八達嶺長城及北京大學等著名地標，親身感受國家的歷史文化底蘊。
Jessie得悉參加者當中有49名香港中小學生，他們通過與不同地區的青少年交流互動，進一步了解彼此的共同文化根脈。
有去年參與夏令營的青少年表示，希望把所學所得與更多人分享：「我以前只在電視上看過故宮，這次親眼去看，我感到非常激動和興奮。通過這次活動，我對中國傳統文化更感興趣。」
「孩子，圓你故宮夢」公益夏令營是公益慈善研究院與故宮博物院五年合作計劃的重點項目之一，今年獲研究院連續第三年獨家捐助。自2024年起，項目已惠及逾350名師生，在推動青少年傳承和弘揚中華優秀傳統文化的同時，亦支持香港響應國家「十五五」規劃，深化中外文化藝術交流中心建設。
公益慈善研究院副主席兼香港賽馬會慈善信託基金信託人龔楊恩慈在開營儀式上，鼓勵學生珍惜這次難得機會，開闊視野，增長知識，建立友誼，並期望學生將這趟旅程所學，轉化為今後求知探索、奮發向上的力量，成為中華文化的傳承者和弘揚者。
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