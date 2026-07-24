涉火炭站及沙田街頭露械 飛行服務隊空勤主任否認控罪受審

政府飛行服務隊一名39歲空勤主任，涉嫌兩度在公眾地方露械，被控兩項在公眾地方的猥褻行為罪，今日（24日）於沙田裁判法院否認控罪受審。39歲男被告吳百恒，被控去年11月2日在港鐵火炭站大堂近C出口，以及今年1月16日在沙田好運中心桂林閣外，無合法權限或辯解下，於公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻地暴露其陽具。被告於今年2月10日在火炭晉名峰某單位被拘捕，及於3月2日自願參與認人手續。

首名事主X作供指，去年11月2日早上5時許經火炭站C出口進入港鐵站準備乘車上班，入閘後見到左邊閘外有一名男子站近欄杆玻璃。X形容男子身高約1.7米，穿綠衣黑短褲，蓄黑色短髮，無戴口罩。X與男子相距約3至4米，二人四目交投，X隨男子視線看向他的下體，見到其陽具及陰囊裸露，褲子在大腿位置。X供稱當時「好驚」隨即後退並大叫，男子轉身向C出口方向離開，當時無其他途人。X向客務中心職員求助，獲告知要等站長。X因要趕上班而先行離開，同日到沙田警署報案。X接受盤問時澄清，她認為「下面」與「下體」均意指看向下方向。X指男子的褲子前方被拉到大腿位置，不同意辯方指閉路電視片段中男子無拉下褲子；X同意在3月2日的認人手續，向警員表示露械男子不在其中。