預設醫療指示7.31實施　病人持證明可拒急救　消防：如有懷疑，救人第一

《維持生命治療的預作決定條例》7月31日實施，為預設醫療指示及「不作心肺復甦術命令」（命令）確立法定框架。救護人員到場後會檢查命令的有效性，但強調「如有懷疑，救人第一」。

符合條件的末期病人，由兩名醫生經過臨床判斷，會簽發命令，即送院前不進行心外壓、復甦相關供氧、電擊除顫、注射強心藥物等程序。醫管局今年上半年簽發了2,856宗命令，比去年同期的2,491宗上升。