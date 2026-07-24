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出版：2026-Jul-24 16:35
更新：2026-Jul-24 16:35

預設醫療指示7.31實施　病人持證明可拒急救　消防：如有懷疑，救人第一

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《維持生命治療的預作決定條例》7月31日實施（羅錦鴻攝）

《維持生命治療的預作決定條例》7月31日實施（羅錦鴻攝）

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《維持生命治療的預作決定條例》7月31日實施，為預設醫療指示及「不作心肺復甦術命令」（命令）確立法定框架。救護人員到場後會檢查命令的有效性，但強調「如有懷疑，救人第一」。

符合條件的末期病人，由兩名醫生經過臨床判斷，會簽發命令，即送院前不進行心外壓、復甦相關供氧、電擊除顫、注射強心藥物等程序。醫管局今年上半年簽發了2,856宗命令，比去年同期的2,491宗上升。

《維持生命治療的預作決定條例》7月31日實施（羅錦鴻攝） 《維持生命治療的預作決定條例》7月31日實施（羅錦鴻攝） 《維持生命治療的預作決定條例》7月31日實施（羅錦鴻攝） 醫療輔助隊副總監林建群 聖約翰救傷隊高級助理總監林育義 消防處助理救護總長唐思豪 消防處醫務總監溫光安 《維持生命治療的預作決定條例》7月31日實施（羅錦鴻攝）

不會花很多時間檢查命令

消防處助理救護總長唐思豪今日在記者會上，指即使知悉病人持「命令」，救護人員仍會盡快到場。團隊到場後會分工合作，會檢查病人情況，例如心跳停頓是否由非自然原因或傷害導致；主管則會檢查「命令」是否有效。他指出一般不會花很多時間檢查命令，最花時間的反而是家屬未能出示「命令」。

不會延誤急救

為免延誤急救，救護員不會搜尋病人的個人物品。一但欠缺有效文件，救護員會為病人急救。被問到防偽問題，唐思豪亦指救護員接受了訓練，可在極短時間辨別文件是否有效。而法律保障了救護員，如果當時是真誠相信「命令」有效或無效，事後亦免受民事及刑事責任。至於如果有人故意欺騙、誤導救護員，則需承擔法律責任。

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消防處提醒病人及照顧者，應將「命令」放於當眼且容易取得的位置；召喚救護車時，應主動告知病人獲簽發「命令」，及第一時間出示。

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