建造業零碳天地首推立體繪本與 STEAM 桌遊寓教於樂 培育低碳新生代

繪本呈現零碳天地園區內 13 類物種，涵蓋鳥類、植物、兩棲動物及昆蟲，配合立體機關設計，讓小朋友在閱讀過程中發掘生態知識，認識生物多樣性的重要性， 享受寓教於樂的閱讀體驗。

在低碳生活及綠色生態教育道路上，建造業零碳天地（零碳天地）一直透過舉辦多元活動加深公眾對「碳中和」及可持續建築的認識。今年，建造業議會（議會）旗下的零碳天地更進一步——首次參與香港書展舉行《紅耳鵯找新家：零碳奇遇記》新書推介會暨 STEAM 桌遊《特務零零「碳」》分享會 ，吸引超過 130 名來自建造業、教育界、社區合作夥伴及親子家庭參與。



建造業議會主席何安誠教授工程師、建造業議會執行總監鄭定寕工程師、零碳天地管理委員會主席符展成先生、零碳天地綠色夥伴「青洲英坭」、「小樹林自然教育」及「樂在棋中」代表一同擔任活動嘉賓，分享箇中創作理念及推廣綠色教育的願景。

零碳天地管理委員會主席符展成先生（左二）、「小樹林自然教育」創辦人江子晴小姐（左一）、「樂在棋中」 創辦人黃頌行先生（右一）及青洲英坭經理劉少雄先生（右二）分享立體繪本及 STEAM 桌遊創作理念

結合遊戲元素 培養孩童綠色概念 活動期間，符展成先生闡述零碳天地希望打破傳統框架，透過閱讀及遊戲的學習方式增添創新及有趣元素，加深兒童與家長對自然生態及低碳生活的認識，並從日常生活將綠色行動付諸實行。



零碳天地綠色夥伴「青洲英坭」經理劉少雄先生分享建造業推動低碳轉型及環境教育的角色，他期望透過創新教材，培育新一代的可持續發展意識；「樂在棋中」創辦人黃頌行先生講解如何將建造業、零碳建築及 STEAM 元素融入《特務零零「碳」》桌遊；「小樹林自然教育」創辦人江子晴小姐則細述創作繪本過程中，透過故事中的紅耳鵯尋找新家，連結城市與大自然。

生動方式啟發反思人類自然共存之道 《紅耳鵯找新家：零碳奇遇記》繪本以香港常見鳥類紅耳鵯為主角，帶領讀者走進香港首個都市原生林——零碳天地，認識都市生態、綠色建築及人與自然和諧共融。



議會執行總監鄭定寕工程師期望，繪本的誕生能夠讓更多新生代深入了解零碳天地，並透過這個綠意盎然的地方，啟發建造業界及公眾重新思考人類與自然的關係。

《紅耳鵯找新家：零碳奇遇記》新書發布會吸引逾 130 名建造業、教育界、社區合作夥伴及親子家庭參與

至於零碳天地 STEAM 桌遊《特務零零「碳」》，則以零碳天地真實場景為設計藍本，融合零碳建築、都市原生林、綠色科技、建造安全及低碳生活等元素，讓玩家在遊戲過程中輕鬆掌握可持續建築及 STEAM 知識。

盼進一步延伸綠色教育至校園 議會主席何安誠教授工程師表示，香港書展作為全港最具規模的文化及閱讀盛事之一，是向公眾，尤其是年輕人展示建造業如何結合創意、科技與可持續發展理念的最佳平台。為進一步推廣綠色教育，他聯同鄭定寕工程師於活動期間，即席致送《紅》立體繪本及《特》桌遊予學校及社區合作夥伴，鼓勵他們透過閱讀與遊戲體驗，將低碳生活、生物多樣性及可持續發展理念帶進校園及社區，啟發更多年青人關注相關議題。