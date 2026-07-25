地盤禁煙首周發21張罰款通知書　許澤森強調無寬限期直接執法

地盤禁煙生效一星期。勞工處處長許澤森今早(25日)在一個電視台節目表示，處方已巡查約530個地盤，共發出21張定額罰款通知書，每張3,000元，平均每百個地盤有3至4張，形容情況不是最理想，但亦未算嚴重，強調會直接執法、沒有寬限期，所有巡查均為突擊進行，並按風險評估釐定優次，會反覆巡查。

按風險評估優次進行突擊巡查

許澤森又指，所有巡查都是突擊，優次按地盤類型等作風險評估，甚至反覆巡查高風險地點，不論大型屋苑的全面維修，抑或小型住宅有住戶出入頻繁的工程，均會加強留意，因為如果火險控制得不好，影響範圍可能很快蔓延到市民生活的地方。他又鼓勵市民舉報，過去一周就接獲十多宗投訴。除直接票控吸煙者外，承建商亦須負監管責任，勞工處首周向承建商發出5份敦促改善通知書，另有一宗個案正評估證據考慮是否提出檢控；同時發出約300次口頭或書面警告，主要涉及地盤邊界禁煙告示不清等基本管理問題。