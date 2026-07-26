「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」一批次澳門驗出鉛含量超標　食安中心證曾分銷到本地市場籲立即停止食用

衞生署呼籲市民，應立即停止食用一批嬰兒配方奶粉，並留意曾服用相關批次的嬰兒的健康狀況。衞生署周六(25日)晚接獲食安中心通報，指「皇家美素力1號嬰兒配方奶粉」(批次：1W07KPJ)，被澳門當局檢出可能鉛含量超出當地標準。食安中心初步調查發現受影響批次產品曾分銷到本地市場。食安中心正加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察相關產品的回收事宜，暫時未有發現相關產品其他批次鉛含量超標。衞生署已設立熱線(電話：2125 1199)，逢星期一至五(公眾假期除外)上午9時至下午6時運作，解答市民有關嬰兒狀況及轉換奶粉的查詢。如有需要，衞生署會轉介相關個案到醫管局跟進。

體內血鉛水平愈低對健康愈好 鉛對人體並無重要功能，體內的血鉛水平能夠維持愈低，對健康愈好。急性接觸高劑量的鉛可能會導致腹痛和嘔吐。視乎體內鉛含量，長期暴露於鉛會對健康造成影響，包括神經發育系統影響、貧血、高血壓、腸道症狀、腎功能受損和神經系統受損等。衞生署呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。食安中心一直透過恆常食物監測計劃，於本地零售點抽取嬰幼兒配方奶粉樣本進行化驗。由2023年至2026年6月，食安中心已在市面抽檢超過2,000個嬰幼兒配方奶粉的樣本作化學及微生物包括鉛含量檢測，並沒有鉛含量超標的個案。

荷蘭皇家菲仕蘭表示，一直將產品品質與安全，以及嬰幼兒的健康置於首位。因應澳門當局就一批荷蘭皇家美素力1號產品(批號：1W07KPJ，生產日期：2025年9月30日，此日期前最佳：2027年9月30日)發出的通知，已經就該批次的奶粉進行額外第三方品質檢測，結果顯示鉛含量符合香港及澳門標準。荷蘭皇家菲仕蘭指，保障消費者安全以及產品品質始終是最重要的承諾。如消費者已購買該批次之產品並有查詢，可透過以下方式聯絡荷蘭皇家菲仕蘭。 荷蘭皇家菲仕蘭客戶服務熱線

電話：(香港) 852-2280 4731 電話：(澳門) 853-6366 7088 WhatsApp：852-6822 2973 電郵：[email protected] (星期一至日，上午9時至晚上10時）