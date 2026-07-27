胡志偉獲准留英7天 周三或遞解出境 否認尋政治庇護

前民主黨主席胡志偉因35+顛覆政權案入獄，今年6月30日刑滿出獄，早前前往英國時，一度於倫敦希斯路機場被扣留10多小時，其後順利入境。胡志偉接受美聯社訪問指，他目前獲批7日的「入境保釋（immigration bail）」，最快須本周三（29日）離開英國。他指無意在英國尋求政治庇護，只打算到英國與已經移居當地的妻兒團聚，擔心今次入境紀錄會影響他日後再訪英國，希望英國內政部延長其逗留時間。

希望英國內政部延長逗留時間

他稱事先已與英國駐港總領事館溝通，但上星期三抵達倫敦後，英國移民當局認為他有其他目的，包括尋求長期居留，因此一度將他拘留，但最終批准入境，並給予7日保釋期，意味本周三要返回香港，令原定安排於11月返港的計劃要大大縮短。

胡志偉強調出獄後已無意參與政治，指服刑期間經歷家人離世，無法在旁陪伴，令他受到打擊，亦更明白要珍惜與家人相聚的時光。其妻兒2022年移居英國，當時胡志偉身在獄中，只可每月致電家人一次，每次通話10分鐘，若經書信來往，則需時一個月。