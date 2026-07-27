颱風紅霞｜梁榮武：「東登」對港影響不及「西登」 惟「一路向西」威脅不小

今年首個強颱風「紅霞」昨日吹襲香港，天文台一度發出九號信號，多區出現水浸、塌樹及棚架倒塌等事故，是近年最強勁的「東登」颱風。香港氣象學會發言人梁榮武今早（27日）在電台節目表示，「紅霞」增強得很快，加上路徑向西調整，因此對香港的威脅不小，大部分地區都受到烈風影響，但因應紅霞在香港東面登陸，即「東登」，對香港影響相對「西登」小。

梁榮武指在「紅霞」襲港前六、七日，不同國家的電腦預測模式存在明顯分歧，坊間初期認為風暴並非大威脅。惟其後「紅霞」在形成後增強速度相當快。梁榮武指，由於預測路徑後來一路向西調整，變得更接近香港，天文台的官方預測亦西調；加上風暴本身發展及增強得很快。在這兩大因素疊加下，令「紅霞」對香港整體的威脅絕對不小，導致全港大部分地區均受到烈風影響。