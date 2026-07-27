颱風紅霞｜梁榮武：「東登」對港影響不及「西登」 惟「一路向西」威脅不小

今年首個強颱風「紅霞」昨日吹襲香港，天文台一度發出九號信號，多區出現水浸、塌樹及棚架倒塌等事故，是近年最強勁的「東登」颱風。香港氣象學會發言人梁榮武今早（27日）在電台節目表示，「紅霞」增強得很快，加上路徑向西調整，因此對香港的威脅不小，大部分地區都受到烈風影響，但因應紅霞在香港東面登陸，即「東登」，對香港影響相對「西登」小。
梁榮武指在「紅霞」襲港前六、七日，不同國家的電腦預測模式存在明顯分歧，坊間初期認為風暴並非大威脅。惟其後「紅霞」在形成後增強速度相當快。梁榮武指，由於預測路徑後來一路向西調整，變得更接近香港，天文台的官方預測亦西調；加上風暴本身發展及增強得很快。在這兩大因素疊加下，令「紅霞」對香港整體的威脅絕對不小，導致全港大部分地區均受到烈風影響。
對於今次「紅霞」屬近年少見的「東登」強烈颱風，梁榮武解釋，紅霞的中心風力不比去年的樺加沙或2018年的山竹弱，但實際上「東登」颱風對香港的威脅通常不及「西登」，主要因熱帶氣旋屬反時針方向旋轉的系統，如果「東登」，香港受偏北或西北風的影響，氣流向內陸吹來，受地形影響，相對「西登」由海洋吹來的偏南風，威力相對較弱，加上北風幾乎沒有引起風暴潮，因此對香港的影響相對較小。
陳紹雄促港鐵引入AI預判應對風險
另外紅霞襲港期間，港鐵東鐵綫太和站附近有塌樹，令架空電纜受損，東鐵綫服務受影響。立法會鐵路事宜小組主席陳紹雄在同一節目上表示，隨着極端天氣越來越頻繁，露天鐵路段的服務無可避免會受到影響。港鐵一直有在風暴來臨前做好風險評估及預案，包括樹木管理。港鐵亦有員工隨時候命，在安全情況下清理倒塌樹木及復修受損的架空電纜。
陳紹雄說，立法會有跟進港鐵在風管理上有無達到要求，他說港鐵就鐵路沿線的樹木有一套「樹木監察機制」，透過光學雷達收集相關樹木的數據，再進行人工智能分析，加強預防管理。除了有相關機制，應變行動亦要迅速，他促請港鐵加大投資和引入創新科技，進一步完善應對極端天氣的能力。