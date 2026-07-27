服感冒藥後揸小巴撞斃八旬翁　七旬司機判囚14個月停牌5年

一名小巴司機去年在沙田穗禾路駕駛前因感冒服用有睡意藥物，及後撞倒一名八旬老翁，對方最終傷重不治。他今早(27日)在荃灣裁判法院(暫代區域法院)承認控罪，被判監禁14個月、停牌5年及自費參與駕駛改進課程。

被告李友誠(71歲)，被控一項「危險駕駛導致他人死亡」罪，指他於2025年2月24日在沙田穗禾路燈柱附近，在道路上危險駕駛公共小巴，引致溫志明死亡。案情指，被告當日駕駛公共小巴沿案發路段西行前往華翠園，駛至案發地的路口前，82歲男事主持拐杖步出行人輔助線的中央安全島，該地段沒有交通燈。當事主走在行人輔助線的中間時，被告駛近行人輔助線，見到事主後剎車但仍撞上事主。救護人員到場後，發現事主不省人事，送院後不治身亡。屍體剖驗報告顯示，事主的死因是頭部、軀幹及上下肢多處鈍力損傷，伴有顱骨、脊骨及肋骨骨折。