法官陳嘉信屢有判辭涉司法抄襲，被要求提早退休

高等法院原訟法庭法官陳嘉信多次在撰寫判詞時司法抄襲，終審法院首席法官張舉能表示已要求他提早退休。 張舉能今日發表聲明，指儘管陳嘉信早前已受到嚴厲譴責，並曾承諾作出改善，但其後仍然出現司法抄襲的情況。有關事件先後引發多宗上訴，其中部分案件更被命令重新審訊。張舉能表示這些情況不但影響有關訴訟各方的權益，亦不必要地耗費上訴法庭的司法資源。更重要的是，事件已削弱公眾對陳嘉信繼續妥善履行司法職責能力的信心。

張舉能續指經過審慎考慮後，認為有需要採取進一步措施，以維護公眾對司法制度和法官的信心。因此，張舉能今日已正式要求陳嘉信提早退休。陳嘉信已依照有關要求提出退休申請，而張舉能亦基於公眾利益批准該項申請，由本月31日起生效。 強調對各級法官抱有十足信心 儘管上述司法抄襲事件僅涉及一名法官，張舉能已藉此機會提醒各級法院法官及司法人員，必須避免任何形式的司法抄襲。如有需要，司法機構會加強有關判詞撰寫的培訓工作。張舉能強調對各級法院法官及司法人員繼續恪守《司法誓言》，以勤勉、獨立及專業的態度履行司法職責，抱有十足信心。

香港大律師公會：判詞展現獨立及公正的裁決 香港大律師公會發出聲明指，一向堅定支持香港的司法獨立，司法獨立其中重要的一環是法官有責任就其席前的案件作出獨立及公正的裁決；透過公開書面判詞展現獨立及公正的裁決，是香港法律制度長久以來確立之特色，亦有助維護公眾對司法程序的信心。 公會又指，在案件數量日益增加、案件性質日趨複雜，及司法人手及資源持續緊絀的情況下，法官一直肩負重擔，儘管如此，司法抄襲可能令訴訟各方及公眾質疑法官是否有就其需裁決的事實及爭議作出獨立思考，在一些個別情況下，甚至可能導致案件需要重審，對訴訟各方造成不公平，並浪費司法資源。這與社會的普遍期望有落差，亦不理想。

司法機構肩負確保司法得以公平、高效及妥善執行的責任，亦一貫認真負責地履行這一責任。為使司法機構能夠履行如此重要的責任，必須予其充分空間及時間，以公平、獨立的方式自行處理涉及司法機構運作及法官的事宜；在回應社會合理期望的同時，不受任何外來影響。 公會深信司法機構將繼續不懈地履行上述責任，並繼續促請當局投放額外資源，讓司法機構更有效應對日益增加的工作量及挑戰。