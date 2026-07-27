的士車隊一周年｜運輸署：司機平均年齡47歲低於行業平均　全港設160的士充電站

的士車隊獲政府發出牌照營運一年，運輸署指車輛數目自投入服務以來一直增長，至今有逾2,000輛車隊的士及約2,400位車隊司機投入服務，截至今年5月底各車隊合共完成約420萬宗行程，又稱各車隊司機平均年齡47歲，比行業平均的60歲低，當中更有兩成司機介乎30至39歲。翻查資料，車數距離當初的3,500輛目標，尚欠43%才達標。

「Call車易」四成訂單由車隊完成

政府去年7月先後向5支的士車隊發出為期5年的正式的士車隊牌照，包括星群的士、Big Boss Taxi、Amigo、大黃蜂愛心車隊和JOIE樂行車隊。有車隊不約而同表示，充電設施不足是車隊營運和發展的最大挑戰。運輸署指，有協調電力公司及充電設施營辦商改善車隊專用充電設施布局，目前5支車隊已於港九新界不同地區，與充電設施營運商為車隊的士提供超過160個充電服務點，便利電動的士充電。

另外，運輸署早前協調八達通與的士車隊合作，並在近月推出「Call車易」的士網約服務，平台至今已累積超過40萬市民訪問平台，並有逾萬部的士在該平台上線，近四成訂單由車隊完成，車隊訂單完成率76%，署方形容可見車隊對平台反應良好，成功為車隊帶來更多元化的客源。運輸署並提到，營辦商對司機服務質素實施嚴格監控，所有的士車隊車輛均安裝了司機監察系統，對於任何違規的司機均會嚴肅跟進，若情況嚴重更會被立即終止合作關係。