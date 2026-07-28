有家族史病人靠體檢早發現 乙肝共治揪930人陽性

今日是世界乙肝日，政府推出乙型肝炎共同治理計劃約5個月，吸引逾3.3萬人參與，在2.9萬名已完成快速測試的參加者當中，約930人結果呈陽性，當中462人抽血結果亦呈陽性。有乙肝帶菌者去年肝臟出現微細腫瘤而要切除，她慶幸一直有定期檢查身體，在檢驗前「完全感覺唔到定時炸彈已經爆炸」。
乙型肝炎整體感染率雖持續下降，但目前仍推算有41萬人感染乙肝，當中四成患有乙肝而不自知。醫務衛生局基層醫療署今年2月推出的乙肝共治計劃，為合資格人士免費篩查及資助診症，截至本月15日共逾3.3萬人參與，有約2.9萬人已完成快速測試，當中約930人結果呈陽性，陽性率為3.2%，有462人接受抽血化驗後結果亦呈陽性，會按需要於6個月後第二次抽血化驗。
有乙肝家族史的林女士，近二十多年一直有定期檢查乙肝情況，前年突發現病毒量上升，縱使即時開始服用藥物仍未能遏抑病情，至去年50歲檢查時發現肝臟有微細腫瘤需要切除。她憶述母親和婆婆同樣因肝癌離世，提到母親二十多年前本身沒有任何病徵，當有事入院時已惡化至後期。從當刻開始，林女士明白是透過母嬰傳播感染，「知道自己孭住呢個炸彈」，遂安排定期身體檢查。她事後慶幸有定期檢查、腫瘤體積微細，又稱驗出前「完全感覺唔到定時炸彈已經爆炸」，現仍靠藥物控制病毒量。
驗出前不知「定時炸彈已爆」
腸胃及肝臟科專科醫生馮恩裕稱，大部分乙肝患者都沒有病徵，惟當併發症出現時便已患上肝癌或肝衰竭等。他指，服食抗病毒藥可抑制病毒複製、令肝醇素恢復正常、預防肝纖維化和肝硬化等，強調病人如發現指數回復正常而自行停藥，病毒量將急劇回升，建議市民如有懷疑應及早接受測試，以便服藥控制病情。衛生防護中心公共衛生服務處顧問醫生(特別預防計劃)黃駿君補充，病人確診後應接受抗病毒藥物，又提醒高風險人士即使有一次身體檢查結果無礙，也不代表可以停止檢查。