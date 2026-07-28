有家族史病人靠體檢早發現 乙肝共治揪930人陽性

今日是世界乙肝日，政府推出乙型肝炎共同治理計劃約5個月，吸引逾3.3萬人參與，在2.9萬名已完成快速測試的參加者當中，約930人結果呈陽性，當中462人抽血結果亦呈陽性。有乙肝帶菌者去年肝臟出現微細腫瘤而要切除，她慶幸一直有定期檢查身體，在檢驗前「完全感覺唔到定時炸彈已經爆炸」。

乙型肝炎整體感染率雖持續下降，但目前仍推算有41萬人感染乙肝，當中四成患有乙肝而不自知。醫務衛生局基層醫療署今年2月推出的乙肝共治計劃，為合資格人士免費篩查及資助診症，截至本月15日共逾3.3萬人參與，有約2.9萬人已完成快速測試，當中約930人結果呈陽性，陽性率為3.2%，有462人接受抽血化驗後結果亦呈陽性，會按需要於6個月後第二次抽血化驗。