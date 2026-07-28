食安中心測112款麵包 低於高鈉水平 法式麵包最高 提子麥包最低

麵包是市民常備的早餐或副食，食安中心昨公布麵包鈉含量的風險評估研究結果。結果顯示，麵包樣本的整體平均鈉含量低於「高鈉」水平，惟個別種類麵包的鈉含量差距大，進食約三分一長棍法包，已達世衛建議每日鈉攝取量上限約四分一，反映業界在改變配方仍有減鈉空間。 食安中心從零售層面搜集了112個非預先包裝麵包樣本，涵蓋12種包括比高包、牛油排包、芝士包、雞尾包、牛角包、法式麵包、菠蘿包、腸仔包、芝麻包、甜餐包、吞拿魚包和提子麥包。此外，食安中心亦特別分拆化驗腸仔包和吞拿魚包，了解餡料和麵包皮佔整體鈉含量的比例。

研究結果顯示，這12種公眾較常食用麵包樣本的平均鈉含量為每100克320毫克。平均鈉含量最高的種類分別為法式麵包(每100克550毫克)、芝士包(每100克490毫克)，以及比高包(每100克470毫克)。 而平均鈉含量最低的種類則為提子麥包(每100克100毫克)、牛油排包及甜餐包(均為每100克130毫克）。研究亦發現，腸仔和吞拿魚餡料分別佔整個麵包鈉含量的55%和35%。此外，比高包、牛角包、法式麵包和甜餐包的鈉含量，與涵蓋同類麵包的海外研究相若或更低。

一個法式麵包達世衛建議每日上限四分一 食安中心發言人表示，雖然研究檢測的麵包樣本整體平均鈉含量低於「高鈉」水平，惟個別麵包種類的鈉含量較高，例如進食約一個約100克的法式麵包、即約三分一條長棍法包，或一個芝士包，已達世衛建議每日鈉攝取量上限(2000毫克)約四分一。研究亦發現由不同供應商生產的同款麵包鈉含量差異明顯，反映業界在改變配方仍有減鈉空間。 食安中心建議，業界可考慮改變製作方法和成分配方，以減少麵包的鈉含量。此外，業界可為消費者提供更多較低鈉的選擇，並可考慮提供體積較小的麵包。業界亦可建立公司食品資料庫，記錄製作麵包的鈉含量，方便監控。

另外，食安中心正推行麵包減鹽計劃，與業界合作通過改變配方提供減鈉的白方包和麥方包。中心又建議，消費者應保持均衡和多元化的飲食，避免大量進食鈉含量較高的麵包。