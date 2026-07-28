嶺大聯合研究︰熱帶海螺或已近生理耐熱上限 學者︰人類勿假設可無限適應全球暖化

全球暖化及極端天氣頻繁，部分人認為生物或能隨環境氣溫上升而提高耐熱能力。惟嶺大聯合研究發現，針對長期生活於烈日下的熱帶海岸海螺進行實測，發現部分岩石最高溫度已接近海螺的「生理耐熱上限」。參與研究的學者指，研究結果為人類帶來啟示，極端炎熱天氣對生態系統的影響比大眾想像中更大，社會不應假設人類可以無限度適應全球暖化。

研究團隊由嶺大科學教研部、紐約州立大學水牛城分校、新加坡國立大學，以及香港大學組成，以耐熱能力高的熱帶海岸海螺「蜑螺」為研究對象，探討牠們如何應對極端高溫。團隊在香港特區及新加坡共選取6個岩岸地點，持續監測岩石表面溫度約一個月，其中香港特區監測點包括大潭、赤柱、龍鼓灘及白泥。