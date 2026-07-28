5支的士車隊有逾2千輛的士 運輸署︰逾九成半乘客有良好回饋

的士車隊發牌一年，運輸署表示，5支車隊包括星群的士、Big Boss Taxi、Amigo、大黃蜂愛心車隊及JOIE樂行車隊自去年7月獲發牌照以來，車隊規模持續擴大，現時已有超過2,000輛車隊的士及約2,400名司機投入服務，截至5月底累計完成約420萬宗行程。

署方指出，逾95%曾使用車隊服務的乘客給予正面評價，認為車隊的士車齡較新、車款選擇較多、車廂整潔寬敞，以及司機服務態度較佳，為市民及旅客提供更優質出行體驗。

運輸署稱，車隊的士已全面安裝導航系統、行車記錄儀及車廂攝錄機，提升服務質素及保障乘客安全。營辦商對司機服務質素實施嚴格監控，所有的士車隊車輛均安裝了司機監察系統，確保車隊服務質素。