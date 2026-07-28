判辭屢涉司法抄襲 法官陳嘉信按張舉能要求「提早退休」

高等法院原訟法庭法官陳嘉信捲入判辭司法抄襲風波。終審法院首席法官張舉能表示，事件已削弱公眾對陳嘉信繼續妥善履行司法職責能力的信心，經過審慎考慮後，認為有需要採取進一步措施，以維護公眾對司法制度和法官的信心，故已要求陳嘉信提早退休。陳嘉信亦依照有關要求提出退休申請並獲批，將由本月31日起生效。
終審法院首席法官張舉能昨日發出聲明，指陳嘉信多次在撰寫判詞時司法抄襲，儘管他早前已受到嚴厲譴責，並曾承諾作出改善，但其後仍然出現抄襲情況，有關事件先後引發多宗上訴，其中部分案件更被命令重新審訊；這不僅損害訴訟各方權益，更嚴重浪費上訴庭司法資源。張舉能強調，獨立思考與公正裁決是法官的天職，司法抄襲直接衝擊此根本要求，並令人質疑有關法官是否曾就須予裁決的爭議和事項進行獨立思考。
張舉能續指，經過審慎考慮後，認為有需要採取進一步措施，以維護公眾對司法制度和法官的信心。因此，張舉能昨日已正式要求陳嘉信提早退休。陳嘉信亦依照有關要求提出退休申請，而張舉能基於公眾利益批准該項申請，由本月31日起生效。
對各級法官抱有十足信心
張舉能又提醒各級法院法官及司法人員，必須避免任何形式的司法抄襲，如有需要，司法機構會加強有關判詞撰寫的培訓工作。他對各級法院法官及司法人員繼續恪守《司法誓言》，以勤勉、獨立及專業的態度履行司法職責，抱有十足信心。香港大律師公會指出，判詞展現公正裁決至關重要，面對繁重工作與資源緊絀，司法抄襲不理想且浪費資源。公會深信司法機構能獨立妥善處理內部事宜，促請當局增撥資源應對挑戰。
據《2019年司法人員(延展退休年齡)(修訂)條例》高等法院原訟法庭法官正常退休年齡為70歲。64歲的陳嘉信於1985年在英格蘭及威爾斯(中殿律師學院)及香港獲大律師資格；2013年獲委任區域法院法官，2017年1月任高等法院原訟法庭法官。