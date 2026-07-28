超越工行成最大市值A股 長鑫科技首掛飆逾4倍 野村睇好目標價116元

隨著全球晶片供應緊張，半導體公司股價水漲船高。內地記憶晶片龍頭企業長鑫科技(688825.SH)昨日登陸A股科創板，首日掛牌已創下多項紀錄，昨日收報49元人民幣(下同)，狂飆4.65倍，成交額達到約1,411億元，創下A股個股單日新高。另外，以昨日收市價計算，長鑫科技總市值約3.28萬億元，位居A股市值榜首，一舉超越工行(1398)成最大市值A股。

長鑫科技昨日A股開市，其股價即衝上49.5元，最高曾見55.03元，較招股價8.66元，高出逾5.3倍，收報49元，大漲4.65倍。以每名中籤者獲分派500股計算，一手帳面賺約20,170元。以昨日收市價計算，長鑫科技總市值約3.28萬億元，該股更打入全球半導體市值第9位，市值超越美國半導體公司英特爾。大行均看好市場對晶片的需求，野村證券表示，未來數年晶片供應緊張的局面短期不太可能紓緩，預期長鑫科技的市佔率增長會進一步加快，故野村給予該股「買入」評級，目標價116元，即較昨日收市價仍有約1.36倍潛在升幅。野村又表示，長鑫科技估值或有機會達到其主要競爭對手美國半導體公司美光科技約兩倍的水平。