超級厄爾尼諾、全球暖化夾擊 專家警告：增加極端天氣威脅 港臨六大風險

全球氣候危機持續加劇，世界氣象組織預測，厄爾尼諾現象急速增强，預計今年10至12月有八成機會出現「超級厄爾尼諾」，加上全球暖化雙重夾擊，本港將面對日益嚴峻的極端天氣威脅，包括氣溫偏高、更多極端降雨等。香港地球之友呼籲市民正視本港六大氣候風險，包括酷熱天氣與熱夜、極端暴雨與城市水浸等，盼社會各界及早部署，提升應對氣候風險的能力。

香港地球之友昨聯同氣候科學及氣象專家，剖析日益嚴峻的極端天氣所帶來的風險。前天文台長岑智明表示，厄爾尼諾現象(即赤道太平洋中部和東部海面溫度變得異常溫暖，繼而影響世界各地大氣環流)，於未來幾個月顯著增強，全球各地預計將接連出現熱浪、強降雨及山火等極端天氣。據美國國家海洋及大氣管理局預測，今年10至12月出現「超級厄爾尼諾」現象機會率逾八成，而若預測準確，全球氣溫料再創新高。岑智明又指，據以往數據，超級厄爾尼諾發生的年份，不但本港全年總雨量傾向偏高，會有2至5個熱帶氣旋襲港，影響香港的熱帶氣旋或較少，但不能掉以輕心，由於颱風在較東位置形成，在穿越溫暖海洋的時間較長，演變成「超強颱風」的機會大增，對本港威脅反而較高。他強調比起颱風，社會更應留意熱浪，香港大學研究數據顯示，本港每年與熱相關的死亡人數達300至400人，令高溫成為社會的「隱形殺手」。

極端天氣威脅公共健康城市基建 在厄爾尼諾與氣候變化的「疊加效應」下，香港或將面對更頻繁的酷熱天氣、更劇烈極端降雨等，對城市基建、公共健康構成嚴峻考驗。地球之友提醒市民必須正視六大風險，包括日間持續高溫及夜間氣溫難以回落，市民患中暑及熱衰竭等健康風險顯著增加、戶外工作者及基層家庭等在極端天氣下，承受更高健康及生活壓力。高溫潮濕環境亦會加速細菌繁殖及蚊患滋生，令公共衛生與家居環境惡化。 至於基建方面，極端暴雨令路面排水系統不勝負荷，持續暴雨亦會削弱斜坡穩定性，增加山泥傾瀉風險；海平面上升會進一步放大風暴潮威力，增加沿岸及低窪地區海水倒灌和水浸風險。

氣候變化已進入日常生活 籲各方做好應對 地球之友首席政策研究員洪藹誠建議市民應密切留意天氣預報，酷熱天氣警告生效時，應避免長時間暴曬；外出時適時休息並補充水分，穿著淺色衣物；若天氣太熱必須開風扇和冷氣，亦可到商場及社區中心避暑。低窪地區的住戶與商戶，則應在雨季前及早預備防水閘，並將重要物品移離地面。 洪藹誠強調，氣候變化已經進入市民的日常生活，將來會面對更多極端天氣，「希望市民不要只說『今日好熱』或『會否有黑雨』，更要知道如果更熱、更濕、更極端天氣成為新常態情況下，我們家居、社區及日常生活是否已經準備好(應對)」。他又指，會繼續透過不同渠道，提升市民的風險意識，並倡議完善本港氣候政策。

被問到開冷氣會否進一步影響全球暖化，地球之友董事戴沛權坦言，難以控制市民會否開冷氣，「一有熱浪嚟時，不能夠叫人唔開冷氣」。他建議，減排與適應氣候變化並重，當城市能源轉型至大部分採用可再生能源或低碳能源時，使用冷氣產生的碳排放影響將大幅降低。 此外，強颱風「紅霞」上周末襲港，天文台一度發出9號風球，多區出現塌樹及棚架倒塌等事故，被形容為罕見的「東登」強颱風。岑智明分析指，颱風「東登」令香港受西北風影響，由於本港山勢阻擋及陸地摩擦力影響，「紅霞」風力有所減弱，對於香港而言仍以「西登」風力更強。他補充指，紅霞的最高中心風力仍低於過往超強颱風「山竹」及「樺加沙」，因此其對本港的影響，遠不及該兩個超強颱風。