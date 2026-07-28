的士車隊一周年｜運輸署稱規模持續擴張　個別車隊已達承諾規模八成半

5支的士車隊運作一周年，逾2,000輛車隊的士、約2,400名司機投入服務。對於當局有否預期車隊數字何時達到3,500輛規模的要求，運輸署署長謝詠誼今早(28日)在港台節目表示，的士車隊招聘司機時需要「再加把勁」，吸引多些司機入行。運輸署聯同勞工處為此舉辦了超過20場地區及專題招聘會，至今已有超過一百名司機加入車隊，目前車隊司機的平均年齡僅為47歲，遠低於整個的士行業的平均年齡。

公眾普遍對服務有正面評價

謝詠誼說，車隊的士數目有持續增加，有個別車隊已達承諾規模的八成半，隨著車隊持續努力招聘司機，署方同時提供不同協助，有信心車隊可達到有關要求。她又指，過去一年，公眾普遍對的士車隊服務有正面評價，覺得的士車型選擇增多、車廂更寬敞和潔淨，整體設備亦有所提升，更有乘客反映的士車隊的司機待客有禮，認為整體而言，車隊為的士業界帶來相當正面的新氣象。

謝詠誼表示，為進一步提升的士車隊的營運優勢，運輸署在全港16個地點，包括機場、高鐵站、啟德郵輪碼頭及會展中心等，設置了合共95個車隊專屬停車處，未來在皇崗口岸亦打算設立；在提升車隊優勢方面，署方容許車身採用特色設計以彰顯專屬性，亦積極聯絡銀行，為的士車隊提供協助。另外，目前全港有逾160個的士車隊專用充電服務點，有充電營辦商表示有興趣提供更多專屬充電設施。她又鼓勵酒店業界多用車隊的士，尤其向旅客宣傳有關服務。