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出版：2026-Jul-28 11:57
更新：2026-Jul-28 11:57

香港足球盛會夏蘭特料不來港 羅淑佩：球隊具號召力無損觀賽意欲

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香港足球盛會即將在啟德主場館舉行，曼城的挪威射手夏蘭特，需要遵守國際足協強制休息21日規定，因此料未能來港。(路透社)

香港足球盛會即將在啟德主場館舉行，曼城的挪威射手夏蘭特，需要遵守國際足協強制休息21日規定，因此料未能來港。(路透社)

香港足球盛會即將在啟德主場館舉行，分別是周六(8月1日)的曼城對國際米蘭及8月5日的車路士對祖雲達斯，奧迪足球峰會亦緊接於8月7日舉行，上演拜仁慕尼黑對戰阿士東維拉。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(28日)出席新城電台節目《財知大道》時表示，6支球隊各有粉絲，球隊本身有號召力，不會因個別球星是否出席而影響球迷觀賽意欲。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩出席新城電台節目《財知大道》訪問。(新城圖片) 香港足球盛會即將在啟德主場館舉行，曼城的挪威射手夏蘭特，需要遵守國際足協強制休息21日規定，因此料未能來港。(路透社) 世界盃｜FIFA公布球迷票選夢幻十一人，挪威前鋒夏蘭特（Erling Braut Haaland）入選 夏蘭特IG Followers已超越曼城、曼聯等英超豪門 夏蘭特世界盃期間，IG Followers由4060萬增至7270萬 世界盃︱英格蘭對挪威一役，夏蘭特（Erling Haaland）未能增添入球，更在加時被換走 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）主理維京划船「Viking Row」打鼓 世界盃挪威以2︰1擊敗巴西，夏蘭特（Erling Haaland）主理維京划船「Viking Row」打鼓

門票已售出約三分之二

羅淑佩指出因世界盃剛完結，一些深受球迷喜愛的球星如曼城的挪威射手夏蘭特，需要遵守國際足協強制休息21日規定，因此料未能來港，「Full Team不太可能」，預計主辦機構將在一兩日內公布來港球星陣容，目前售票情況良好，已售出約三分之二的門票，證明球隊本身的確有號召力，而非個別球星是否上陣。

羅淑佩說，旅發局已公布，憑三場球賽或其他盛事票尾，在至少100家食肆可享95折優惠，啟德零售館設有各球隊快閃店深受歡迎，零售館今年首五個月銷售額按年升四成，反映盛事確實能夠帶動消費。羅淑佩又提到政府正於亞博館二期興建可容納約兩萬人的新場館，可填補紅館和啟德主場館之間的中型場館空缺。至於旅客數字，她指本港上半年訪港旅客達2671萬人次，按年增長13%，政府正配合香港首個五年規劃，研究未來5至10年的新硬件建設，並整合文創資源推動產業化發展。

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