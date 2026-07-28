何伯離世｜消息指「何伯」何煊周一肝癌病逝　上周因病缺席聆訊判囚2個月

何伯與比他年輕逾30歲的內地婦人「新何太」葉秀定2024年結婚，忘年戀引發家庭風波，何伯與5名親生子女反目成仇。何伯與何太接受《東張西望》訪問。

因接受電視節目《東張西望》訪問「爆紅」的城中話題人物「何伯」何煊，今日（28日）突傳出噩耗，消息指他因患上肝癌，已於周一（27日）在醫院離世，享年79歲。有傳「何伯」子女趕及見父親最後一面。

傳子女趕及見最後一面

曾訪問何伯的YouTube平台「花生速遞」今早宣布何伯死訊。主持透露何伯還押期間已身體抱恙，多次缺席提堂。經檢查證實患上肝癌，當時醫生評估其生命僅餘數天至一個月。何伯最終於周一中午12時30分在醫院離世，並在離世前兩日由牧師主持完成洗禮儀式。

何伯在內地出生，1963年來港定居，其前妻於2016年去世，何伯與比他年輕逾30歲的內地婦人「新何太」葉秀定2024年結婚，忘年戀引發家庭風波，何伯與5名親生子女反目成仇。何伯與何太接受《東張西望》訪問，斥細女在銀行私自領走他450萬港元的積蓄，事件隨即在全港掀起熱烈討論，兩人亦因此成為網絡紅人。