何伯離世｜消息指「何伯」何煊周一肝癌病逝　上周因病缺席聆訊判囚2個月

因接受電視節目《東張西望》訪問「爆紅」的城中話題人物「何伯」何煊，今日（28日）突傳出噩耗，消息指他因患上肝癌，已於周一（27日）在醫院離世，享年79歲。有傳「何伯」子女趕及見父親最後一面。
傳子女趕及見最後一面
曾訪問何伯的YouTube平台「花生速遞」今早宣布何伯死訊。主持透露何伯還押期間已身體抱恙，多次缺席提堂。經檢查證實患上肝癌，當時醫生評估其生命僅餘數天至一個月。何伯最終於周一中午12時30分在醫院離世，並在離世前兩日由牧師主持完成洗禮儀式。
何伯在內地出生，1963年來港定居，其前妻於2016年去世，何伯與比他年輕逾30歲的內地婦人「新何太」葉秀定2024年結婚，忘年戀引發家庭風波，何伯與5名親生子女反目成仇。何伯與何太接受《東張西望》訪問，斥細女在銀行私自領走他450萬港元的積蓄，事件隨即在全港掀起熱烈討論，兩人亦因此成為網絡紅人。
蓄意傷人罪刑期已滿
惟二人婚後不久關係變差，最終離婚收場，去年5月何太欲離開同居單位時，何伯從後用摺刀襲擊她，兩人糾纏打鬥，隨後更一同被控蓄意傷人罪，何伯被捕後稱：「因為佢要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢」。
何伯自今年5月20日起被還押，至7月21日案件在法院宣判，何伯被判處入獄2個月，故當日刑期已滿，葉秀定就否認控罪，排期明年2月11日開審。法官陳廣池在判刑時指收到醫管局及醫生的來信，指何伯不能出庭，考慮到再押後對他亦不公平，故決定「特事特辧」，判其入獄2個月。陳官指本案涉因愛成恨，被告已到「不惑之年」的雙倍年紀，卻不懂自制傷害妻子，考慮到案情嚴重及被告年紀等因素，應在「法理情」下作出平衡。