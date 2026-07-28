6年非禮5男童兼拍下性侵小兄弟經過　46歲補習社導師判囚6年4個月

一名補習社男導師於6年間多次非禮5名補習小學生，向對方手淫及口交並拍攝留念，當中包括一對兄弟，他早前承認19項控罪，今日(28日)在高等法院判囚6年4個月。

被告余希哲(46歲)，承認15項非禮和4項製作兒童色情物品罪合共19罪。案情指，被告於美孚新邨四期平台開設「Prime Solid Learning Education Centre」，擔任補習導師。本案共涉5名事主，全部都是涉案補習社的男學生，案發時年齡介乎7至13歲。

案情指，男童X自2021年小五起到場補習，由第3次補習開始遭被告非禮，時年10歲。案發時2人毗鄰而坐，被告突然伸手觸碰X下體10秒，被X推開後停手。翌年暑假8月中下旬，被告在對方掙扎下，拉低對方短褲口交約1分鐘。同年另一次獨處時，被告曾叫X俯伏，用手指戳X肛門5至10秒，2023年7月被告曾鎖上大門及關燈，要求X躺在桌上，交手機予X遊玩，自己則為對方口交半分鐘，再親吻X，翌月被告為X手淫時曾拍攝。直至2023年男童X向祖母披露時揭發事件，胞弟Y亦在查問下告知父親，隨後報警處理，揭發被告早於2017年起重覆犯案，曾非禮男童Y、Z、A及B，分別時年9歲、10至11歲、不足14歲及7至8歲。