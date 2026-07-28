6年非禮5男童兼拍下性侵小兄弟經過　46歲補習社導師判囚6年4個月

一名補習社男導師於6年間多次非禮5名補習小學生，向對方手淫及口交並拍攝留念，當中包括一對兄弟，他早前承認19項控罪，今日(28日)在高等法院判囚6年4個月。
被告余希哲(46歲)，承認15項非禮和4項製作兒童色情物品罪合共19罪。案情指，被告於美孚新邨四期平台開設「Prime Solid Learning Education Centre」，擔任補習導師。本案共涉5名事主，全部都是涉案補習社的男學生，案發時年齡介乎7至13歲。
案情指，男童X自2021年小五起到場補習，由第3次補習開始遭被告非禮，時年10歲。案發時2人毗鄰而坐，被告突然伸手觸碰X下體10秒，被X推開後停手。翌年暑假8月中下旬，被告在對方掙扎下，拉低對方短褲口交約1分鐘。同年另一次獨處時，被告曾叫X俯伏，用手指戳X肛門5至10秒，2023年7月被告曾鎖上大門及關燈，要求X躺在桌上，交手機予X遊玩，自己則為對方口交半分鐘，再親吻X，翌月被告為X手淫時曾拍攝。直至2023年男童X向祖母披露時揭發事件，胞弟Y亦在查問下告知父親，隨後報警處理，揭發被告早於2017年起重覆犯案，曾非禮男童Y、Z、A及B，分別時年9歲、10至11歲、不足14歲及7至8歲。
官斥利用導師之職「佔便宜」
法官游德康判刑時引述被告的心理報告，指被告的妻子忙於工作，沒有時間陪伴他，被告亦因經營補習社面對財政壓力而酗酒。報告認為，被告為增加刺激犯案，同時把自己的行為合理化為遊戲，重犯性罪行的機會屬中等。事主創傷報告指，事主Z會想起被侵犯的情況，感到噁心，事件對他有深遠影響，會感到悲痛之外，擔心被告獲釋後會再聯絡他。Z母指，覺得被告對其兒子不錯，並提供免費課堂，感到被出賣及自責。
法官判刑時，斥責被告利用導師之職「佔便宜」，嚴重違反誠信，又指壓力並非犯案的理由，形容被告的行為卑鄙，判刑需反映社會對此類罪行的厭惡，阻嚇其他人干犯此罪罪行，並就所有控罪判囚6年4個月。
案件編號：HCCC137/2025