與立法會首進行對談交流會　李家超：政府和立法會同是「香港隊」

李家超表示，交流會有三個目的，包括加強行政機關和立法機關的相互了解和建立共識、通過新舉措開創「愛國者治港」的新價值及分享對「愛國者治港」的實踐體會以助推動改革。李家超感謝立法會主席李慧琼支持他的建議舉行行政長官與立法會議員對談交流會，以及感謝立法會議員積極參與。

李家超說他一直重視行政立法關係，並不斷以新舉措創造更多「愛國者治港」的新價值。自上任以來，他持續透過不同方式增強行政立法的溝通和互動，包括舉行立法會前廳交流會讓司局長和立法會議員進行恒常交流；將行政長官答問會由單向答問提升為雙向互動的「行政長官互動交流答問會」；於本屆立法會議員宣誓就職當日，親臨立法會向全體議員致辭祝賀，作出勉勵及期盼；並在現屆立法會第一次大會上發言，積極推動行政立法共同發揮「愛國者治港」的價值，共建香港。行政長官與立法會議員對談交流會讓雙方在從容環境和不受《議事規則》等其他限制下，進行直接對談。李家超說他視立法會為政府的改革夥伴，政府和立法會同是「香港隊」，目標相同，都是為市民解決問題。行政長官與立法會議員對談交流會是創新舉措，可以如隊友一樣，進行有溫度、有深度的對談交流。他提到，交流會不會取代現有的交流方法，會檢視有否增進空間。

立法會主席李慧琼在會後表示，今次是真誠及有溫度的交流，讓大家在輕鬆坦誠的氣氛下互動，指大家獲益良多，增進彼此了解，是今屆立法會破天荒設立的協同機制，協助政府在行政主導下，設立首份五年規劃。

她表示，立法會議員上周在北京完成國家事務研修考察，成功豐碩，不少議員分享所見所聞，特別是協助香港更主動對接國家十五五規劃、加快北部都會區、改善民生經濟等。她強調，國家十五五規劃與香港首份五年規劃與市民息息相關，立法會一定會更積極向市民多解說，與行政長官及特區政府進一步開創愛國者治港更大價值。 她又舉例說，議員在北京考察「12345」的反映意見平台，有議員提到期望可以進一步了解香港的「1823」，思考如何進一步優化及改善，從而更好服務市民。

李慧琼又提到，本屆立法會上任7個月，一直履職盡責，審議及通過多項惠民的法案及撥款，包括有關皇崗口岸條例。立法會正加班審議北都專屬法例，為北都發展拆牆鬆綁，這些工作都需要行政立法一起努力才能成事。她形容行政立法同坐一條船，立法會作為政府治港及改革夥伴，大家都是香港隊，只要透過不同渠道方式，保持良性互動，堅持以民為本，以人民至上的初心，一定能解決市民的問題。

在交流會上發言的選委界議員陳凱欣表示，大家真誠溝通，一些以往難有機會向政府表達的事情都可以交流，例如部分政策出台時已經既成事實，必未能夠因應市民的意見進行修改，她感覺到行政長官願意聽取、理解和尊重市民及議員意見，但同時明白部分政策在時間上未必有足夠空間修改。



另一名在交流會發言的選委界議員梁美芬表示，會上分享對北部都會區、社會治理及發展等議題的看法，認為這類不受立法會《議事規則》限制的交流會，能夠真誠溝通，效果非常好，日後可以多舉辦。