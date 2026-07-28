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出版：2026-Jul-28 15:32
更新：2026-Jul-28 15:32

「一所一中心」攜手希華醫藥　大灣區創新藥跨境臨床試驗提速落地

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「一所一中心」攜手希華醫藥　大灣區創新藥跨境臨床試驗提速落地。

「一所一中心」攜手希華醫藥　大灣區創新藥跨境臨床試驗提速落地。

「一所一中心」攜手希華醫藥大灣區創新藥跨境臨床試驗提速落地為深入落實國家「十五五」規劃關於生物醫藥產業發展的部署，紮實推進粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，粵港澳大灣區國際臨床試驗所、粵港澳大灣區國際臨床試驗中心與希華醫藥有限公司於728日正式簽署三方合作備忘錄，是「一所一中心」與香港本地生物醫藥企業以具體項目推進跨境臨床研究的重要舉措。

在「一所一中心」協作架構下，由香港特區政府設立的大灣區臨床試驗所，聯同大灣區臨床試驗中心，共同致力完善大灣區臨床試驗發展生態，促進區域多中心研究協同落地。希華醫藥是一家以香港為總部、專注於後期臨床開發的生物製藥公司。透過本次合作，三方將共同探索加速創新療法研發的可行路徑，助力香港建設為具有國際競爭力的區域臨床試驗樞紐。

圖為GBAICTI行政總裁張文勇（左）、希華醫藥創辦人林順潮（中）、BAY TRIAL臨床運營總監唐玲（右）。 粵港澳大灣區國際臨床試驗所行政總裁張文勇教授表示，試驗所會發揮聯絡人及促進者的角色，致力支援高質量臨床研究，並推動大灣區內更緊密的合作。 粵港澳大灣區國際臨床試驗中心主任李镒冲博士線上致辭時表示，試驗中心將繼續致力完善臨床試驗協作網絡，促進跨境合作，進一步鞏固大灣區作為創新生物醫藥樞紐的地位。 香港科技園生命健康科技總監謝麗娟表示，科技園將全力支持GBAICTI、Bay Trial同Health Hope Pharm 的深度合作。相信三方強強聯手，一定可以加快創新療法的臨床應用，推動大灣區生物醫藥科技高質量發展。 全國人大代表、希華醫藥創辦人林順潮教授表示，今次合作以具體臨床項目為切入點，是「一所一中心」與香港本地生物醫藥企業共同推進跨境臨床研究的重要里程碑，共同推動香港建設成為國際臨床試驗基地和生物醫藥創新樞紐。

首批涵蓋3項腫瘤及眼科臨床研究

是次合作首批涵蓋三項腫瘤及眼科臨床研究。其中，口服紫杉醇與Encequidar治療晚期實體瘤的多中心 I/II 期研究，首個研究中心已於今年6月啟動，並計劃於7月完成首位患者入組；針對轉移性乳癌的全球多地區 III 期註冊研究，目標於2026年下半年完成首位患者入組；合作亦涵蓋一項針對濕性老年黃斑病變的III 期註冊研究。三方還將圍繞臨床試驗、學術交流、人才培養等領域開展深入合作，提升區域臨床研究協同能力。

此次合作是「一所一中心」協作機制與香港本地生物醫藥企業推進跨境臨床研究的標誌性實踐。三方將在保障患者安全和研究質量的前提下，推進研究中心啟動、患者入組、數據管理和註冊工作有序開展，為香港完善生物醫藥創新生態、提升國際臨床試驗組織能力提供實踐支撐，助力大灣區建設具有全球影響力的生命健康創新高地。

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