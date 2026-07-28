涉Chanel貨倉偷1900萬元過季銀包手袋　兩男串謀偷竊罪成還押候懲

CHANEL香港分公司的一名貨倉部主管及一名前倉務員，涉嫌串謀兩名時任倉務員偷取本應銷毀的CHANEL貨品，市值將1,900萬元。兩人在運走贓物時被當場捕獲，案件經審訊後被裁定串謀偷竊罪罪名成立，而前倉務員單獨被控處理贓物罪則脫罪。法官游德康將兩人收監，並將案件押後至8月3日，屆時一併處理4人求情及判刑。
被告吳耀倫(42歲)及張家偉(42歲)，案發時分別為CHANEL青衣貨倉部主管及倉務員。兩人同被控一項串謀偷竊罪，指他們於2017年1月20日至2月2日期間，在青衣喜民領達中心，與何東山及何子賢串謀偷竊123個銀包，及601個手袋，該等物品為屬CHANEL Hong Kong Limited的財產，陪審團一致裁定兩人罪成。次被告張家偉另被控一項處理贓物罪，指他於同年2月2日，在觀塘開源道大眾工業大廈某室，處理屬贓物的一對耳環、一條頸鏈、一對鞋及4個手袋，陪審團以5比2大比數裁定他處理贓物罪脫。同案另兩被告何東山(35歲)及何子賢(41歲)，在審訊前已承認一項串謀偷竊罪，何子賢另承認一項串謀偷竊罪。
每隔半年銷毀1萬至2萬件舊款貨品
控方案情指，CHANEL的香港分公司租用青衣嘉民領達中心的5樓為辦公室和貨倉，另租用23樓為貨倉。基於商業決定，公司每隔半年便會把1萬至2萬件舊款貨品銷毀，由紙皮箱從23樓貨倉送到5樓，再用絞碎機銷毀。公司於2017年懷疑有倉務員偷銷毀的貨品轉賣，遂派經理留意。同年1月24日，經理翻看閉路電視發現何東山和何子賢於同月20日，在沒有指示下將貨品放入紙皮箱，再收藏在23樓的隱蔽處。
公司當時未有採取行動，但特別留意兩人的行為。閉路電視則拍到，何東山於2月1日曾到隱蔽處，把該些紙皮箱用膠紙貼好。翌日早上11時，閉路電視拍到次被告透過需要密碼卷閘和鎖匙的7號升降機，到達23樓。次被告和何東山用唧車把6板、合共33個紙皮箱推進升降機。次被告再獨自把33個紙皮箱，送到停泊在停車場U/G層的一部貨車。此外，首被告曾於同日11時許在U/G層徘徊，並望向7號升降機，他之後返回5樓。
貨倉助理經理吳國銘在U/G層向次被告查問並報警，警員到場調查，在該33個紙皮箱中，發現本應在同年1月銷毀的123個銀包及601個手袋，市值將1,900萬元。兩名被告因此被捕，次被告在警誡下稱「阿山叫我call部GoGoVan嚟搬走33箱貨。」次被告其後帶警員到其租用的觀塘大眾工廈貨倉，檢獲本應已銷毀的一對耳環、一條頸鏈、一對鞋及4個手袋，次被告承認是在CHANEL青衣的貨倉「攞嘅」。
案件編號：HCCC139/2023