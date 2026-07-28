涉Chanel貨倉偷1900萬元過季銀包手袋　兩男串謀偷竊罪成還押候懲

CHANEL香港分公司的一名貨倉部主管及一名前倉務員，涉嫌串謀兩名時任倉務員偷取本應銷毀的CHANEL貨品，市值將1,900萬元。兩人在運走贓物時被當場捕獲，案件經審訊後被裁定串謀偷竊罪罪名成立，而前倉務員單獨被控處理贓物罪則脫罪。法官游德康將兩人收監，並將案件押後至8月3日，屆時一併處理4人求情及判刑。

被告吳耀倫(42歲)及張家偉(42歲)，案發時分別為CHANEL青衣貨倉部主管及倉務員。兩人同被控一項串謀偷竊罪，指他們於2017年1月20日至2月2日期間，在青衣喜民領達中心，與何東山及何子賢串謀偷竊123個銀包，及601個手袋，該等物品為屬CHANEL Hong Kong Limited的財產，陪審團一致裁定兩人罪成。次被告張家偉另被控一項處理贓物罪，指他於同年2月2日，在觀塘開源道大眾工業大廈某室，處理屬贓物的一對耳環、一條頸鏈、一對鞋及4個手袋，陪審團以5比2大比數裁定他處理贓物罪脫。同案另兩被告何東山(35歲)及何子賢(41歲)，在審訊前已承認一項串謀偷竊罪，何子賢另承認一項串謀偷竊罪。