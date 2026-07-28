青年節@HK今啟動 陳國基：已落實《青年發展藍圖》逾160項措施

一年一度的「青年節@HK」今日舉行啟動禮。政務司長陳國基表示，特區政府推出《青年發展藍圖》，為青年健康成長和多元發展訂立清晰方向，至今已落實超過160項具體行動，並因應社會發展及青年需要推出約130項新措施。
「青年節@HK」是《青年發展藍圖》重點項目之一，旨在為青年提供正向共融的平台，讓他們發掘潛能、拓闊眼界，培養正向價值觀，以及兼備家國情懷和國際視野。陳國基表示，過去三屆青年節的活動數目及參與人數持續上升，去年舉辦逾200項活動，吸引超過25萬人次參與。政府特別感謝青年節的主要贊助——香港賽馬會慈善信託基金的支持。他鼓勵青年踴躍參與今年青年節各式各樣的活動，在參與中增長知識、擴闊視野、廣交朋友。
黃嘉純︰馬會一直重視青年發展，
馬會副主席黃嘉純表示，馬會一直重視青年發展，透過策劃及資助不同項目，為年輕人提供多元發展機會，培育兼具家國情懷和國際視野的新一代。自2022年起，馬會支持「共創明『Teen』計劃」等項目，協助基層學生開拓視野及規劃未來。
馬會自2023年起支持「青年節@HK」
馬會自2023年起每年經慈善信託基金撥款1,000萬港元，透過「行政長官社會資助計劃」支持民青局舉辦「青年節@HK」。另外，馬會去年宣布撥捐14億元支持五項青年發展計劃，包括與民青局合作推出「民青局賽馬會青年生涯規劃計劃」，以及提升青年廣場設施，協助青年探索多元出路，裝備未來。