青年節@HK今啟動 陳國基：已落實《青年發展藍圖》逾160項措施

一年一度的「青年節@HK」今日舉行啟動禮。政務司長陳國基表示，特區政府推出《青年發展藍圖》，為青年健康成長和多元發展訂立清晰方向，至今已落實超過160項具體行動，並因應社會發展及青年需要推出約130項新措施。

「青年節@HK」是《青年發展藍圖》重點項目之一，旨在為青年提供正向共融的平台，讓他們發掘潛能、拓闊眼界，培養正向價值觀，以及兼備家國情懷和國際視野。陳國基表示，過去三屆青年節的活動數目及參與人數持續上升，去年舉辦逾200項活動，吸引超過25萬人次參與。政府特別感謝青年節的主要贊助——香港賽馬會慈善信託基金的支持。他鼓勵青年踴躍參與今年青年節各式各樣的活動，在參與中增長知識、擴闊視野、廣交朋友。